ناقد رياضي: لاعبو منتخب مصر يشعرون بالفخر بعد زيارة الرئيس السيسي

علق الناقد الرياضي إيهاب الخطيب، على تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والاطمئنان على المنتخب الوطني لكرة القدم الذي يواصل تدريباته استعداداً للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية بكوت ديڤوار.

وقال إيهاب الخطيب في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" العاصمة الإدارية أصبحت واقعا حقيقيا وتم إنشاء مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية ".

وأضاف إيهاب الخطيب:" نواكب العالم في البنية التحتية للملاعب وهذا ما نراه في مدينة مصر للألعاب الأولمبية".

وتابع إيهاب الخطيب:" لاعبة منتخب مصر وعدوا الرئيس السيسي ببذل الجهد من أجل تحقيق بطولة أمم أفريقيا ".

وأكمل إيهاب الخطيب:" عيون لاعبي منتخب مصر كانتت بتلمع أثناء حديثهم مع الرئيس السيسي ولاعبي منتخب مصر شعروا بالفخر بزيارة الرئيس السيسي لهم ".

وتابع إيهاب الخطيب:" لاعبو منتخب مصر يشعرون بالفخر بعد زيارة الرئيس السيسي لهم ويقدرون ذلك ".