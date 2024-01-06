حوار الأب لأبنائه.. رسالة الرئيس السيسي لمنتخب مصر قبل أمم أفريقيا

علق إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، على تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والاطمئنان على المنتخب الوطني لكرة القدم الذي يواصل تدريباته استعداداً للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية بكوت ديڤوار.

وقال إيهاب الكومي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" شكرا للرئيس السيسي ونشهد تحفة معمارية في العاصمة الإدارية الجديدة بإنشاء مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية ".

زيارة السيسي منحت اللاعبين الثقة

وأضاف إيهاب الكومي :" رأينا حوار الأب لأبنائه والرئيس السيسي أعطى ثقة كبيرة لمنتخب مصر قبل بطولة أمم أفريقيا ".

وتابع إيهاب الكومي :" لاعبو منتخب مصر يرغبون في بذل قصارى جهدهم من أجل تحقيق لقب بطولة أمم أفريقيا "، مضيفا:" نشكر الرئيس السيسي على كافة الإنجازات التي تحدث في مصر خاصة في مجال الرياضة ".

وأكمل إيهاب الكومي :" الرئيس السيسي أكد للاعبين على ضرورة تقديم صورة جيدة عن مصر والعمل بجهد لتحقيق اللقب".