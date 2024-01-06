الرئيس السيسي يستمع لشرح وزير الرياضة حول المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية.. شاهد

استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى شرح من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حول بناء وإنشاء ومحتويات والصالات وكيفية الدخول والخروج ونظام البوابات فيما يخص المدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال الدكتور أشرف صبحي للرئيس السيسي، خلال جوله نقلتها قناة «إكسترا نيوز»، إن المدينة كانت حلم و الصالات الحديثة قادرة على استقبال كل الأحداث الرياضية.. وننفذ صالة مغطأة فى كل محافظة.. وتم الانتهاء من المدينة وفق أحدث النظم العالمية".

العاصمة الأدارية تضم صالة مغطاة

وأضاف أن المدينة تضم أكثر من 40 بوابة دخول وخروج، لمراعاة التكدس من قبل الجمهور في المباريات، كما أن العاصمة الإدارية تضم صالة مغطاة، مشيرا إلى أن المدينة تم الانتهاء منها، وسيتم إدارتها بشكل عالمي، فيما تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.