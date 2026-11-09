الاتحاد العراقي يكشف حقيقة التفاوض مع حسام حسن

نفى محمد خلف، مدير الإعلام في الاتحاد العراقي لكرة القدم، دخول الاتحاد في مفاوضات مع حسام حسن، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، من أجل تولي القيادة الفنية لمنتخب العراق خلال الفترة المقبلة.

وقال خلف، في تصريحات إعلامية، إن الأنباء المتداولة بشأن التفاوض مع المدرب المصري لا أساس لها من الصحة، موضحًا أن الاتحاد سمع بهذه الأخبار عبر وسائل الإعلام، دون حدوث أي تواصل مع حسام حسن أو ممثليه حتى الآن.

وأكد مدير الإعلام بالاتحاد العراقي أن المدرب الأسترالي جراهام أرنولد لا يزال مرتبطًا بعقد مع الاتحاد، ويواصل استعداداته لقيادة المنتخب خلال المرحلة المقبلة.

ويستعد المنتخب العراقي للمشاركة في البطولة الرباعية الودية، التي تستضيفها مدينة البصرة خلال الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر الجاري، بمشاركة منتخبات لبنان وإيران وفلسطين.

وكانت أنباء قد ترددت خلال الساعات الماضية بشأن إمكانية تولي حسام حسن تدريب منتخب العراق، عقب انتهاء مهمته مع منتخب مصر، إلا أن تصريحات مسؤولي الاتحاد العراقي نفت وجود أي تحركات للتعاقد معه.