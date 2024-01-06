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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أقل من السوق 100 جنيه.. اشتري اللحوم البلدي بأسعار مخفضة.. تفاصيل

صدى البلد

تطرح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اللحوم البلدي بأسعار أقل من الأسواق بتخفيضات تتراوح من 30 لـ 40% ، حيث يصل سعر الكيلو إلي 250 جنيهًا فى حين أنها فى الأسواق بما يتراوح بين 350 لـ 400 جنيه. 

تتميز اللحوم التى تطرحها وزارة الزراعة بالجودة العالية ، حيث يتم تربية الماشية بمزارع الوزارة وتحت رقابة وإشراف طبي كبير .

 

أسعار اللحوم بمنافذ الزراعة 

 

تطرح وزارة الزراعة لحوم بلدى بسعر 250 جنيهًا وبجودة عالية ، لأن المواشي تتربي في مزارع الوزارة وتحت إشرافها ورقابتها. 

 

عدد منافذ الزراعة 

ويصل عدد المنافذ الثابتة إلى 243 منفذا، منتشرة محافظات الجمهورية، ومنافذها المتحركة البالغ عددها 32 منفذا، تجوب القرى والمحافظات المختلفة.

 

أسعار اللحوم اليوم 

 

وسجلت اللحوم البلدي مستويات تتراوح  بين 250 و 330 جنيها ، فى حين يتراوح سعر كيلو اللحوم البلدى لدى الجزارين بين 350 و 400 جنيه وفق المحافظة ومناطق البيع أو قطعية اللحوم  

ووصل سعر اللحم البرازيلى البقرى مستويات تتراوح بين 190 و250 جنيها، واللحوم الهندى بسعر يتراوح بين 170 جنيها للمفروم، و230 جنيها للكندوز، فى حين سجل سعر كيلو اللحم البرازيلى المكعبات الأحمر 210 جنيهات.

وبالنسبة لسعر كيلو اللحوم الجملى 250 و280 جنيها، والبرجر 250 جنيها، والكبدة الكندوز 290 جنيها فى المنافذ، والضانى البرقى 380 جنيها.

 

عناوين منافذ وزارة الزراعة

منافذ محافظة القاهرة

- منفذ وزارة العدل - لاظوغلي - الديوان العام.

- منفذ العبور - السوق (توجد بها جملة لبيع الخضار والفاكهة).

- 3 منافذ باتحاد الشرطة بجوار سور نادي اتحاد الشرطة شارع صلاح سالم

- منفذ نادي دجلة طرة البلد
 

منافذ محافظة الجيزة

تغطي منافذ بيع منتجات الزراعة جميع مناطق الجيزة، ويوجد عدد كبير منها في منطقة الدقي، ويصل عددها إلى قرابة 27 منفذًا رئيسيا للوزارة، ويعد أشهرها:

- منافذ شارع نادي الصيد بجوار الهيئة العامة للاستصلاح الزراعي تطرح بها جميع أنواع الخضراوات واللحوم والأسماك والألبان وغيرها من المنتجات الغذائية كالعسل والمربات.

- منافذ الهرم وتوجد بها قرابة 5 منافذ وآخر بمركز البحوث بالجيزة.

وتوجد منافذ الهرم بمنطقة محطة المطبعة - شارع الهرم.

يوجد بها خضار وفاكهة وجميع المواد الغذائية.

- 5 منافذ بمدينة 6 أكتوبر وعنوانها  - الحي المتميز - سنتر 3.

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