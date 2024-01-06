500 جنيه زيادة في أجور القطاع الخاص و3968 فرصة عمل شاغرة| تفاصيل

أصدرت وزارة العمل اليوم ، "إنفوجراف " بشأن نشاط الوزارة خلال الـ 7 أيام الماضية، والذى شهد فرص عمل، وزيادة في أجور عمال القطاع الخاص، من يناير 2024 تنفيذاً لقرارات "القومي للأجور" بزيادة 500 جنيه على أجور عمال القطاع الخاص ،وتوجيهات للمديريات بمتابعة المنشآت للتنفيذ وبدون أية استثناءات، واستعدادات لإطلاق مشروع "مهني 2030" لتطوير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع القطاع الخاص.

والتقي حسن شحاتة خلال الأسبوع وفدًا من المجلس الوطني للتدريب والتعليم للتعاون في مجال التدريب المهني ولقاءً مع اللجنة التوجيهية لمشروع "مهني 2030" بحضور ممثلين عن وزارات التعليم العالي والتربية والتعليم والصناعة والتجارة فضلا عن لقاء المُلحقين العُماليين الجُدد .

وأعلن الوزير الأحد إجازة مدفوعة الأجر للعاملين فى القطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وتوفير 3968 فرصة عمل في 26 شركة خاصة بـ 7 محافظات.

وإلى تفاصيل الحصاد :

جدد حسن شحاتة وزير العمل، دعوته إلى مديري المديريات ومُفتشي العمل بالمحافظات،بمتابعة المنشآت من اليوم الموافق الأول من شهر يناير 2024 ،لتنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري الخاص برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص،الصادر عن المجلس القومي للأجور .

وقال الوزير أن تطبيق الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 3500 جنيه شهرياً بدلاً من 3000 جنيه ،بزيادة 500 جنيه على الراتب من يناير 2024 الجاري ،وذلك بلا إستثناءات،موضحاً أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي مُستمرة بالمزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال جنود الإنتاج ،وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج .

وأكد الوزير أن الوزارة أرسلت منذ أيام قليلة ،كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور برئاسة د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم 90 بجلسته المنعقدة في 26 أكتوبر 2023، بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص،على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص "3500 جنيه" ،بدلاً من 3000 جنيه، وذلك اعتباراً من 1 يناير 2024 ،محسوباً على أساس الأجر المنصوص عليه في البند "ج " من المادة "1" من قانون العمل .

وأوضح شحاتة أن هذا "الكتاب الدوري" يأتي حرصًا على توحيد مفاهيم العمل، وتيسيرًا على المنشآت في تطبيق "الحد الأدنى "وفقًا لما تضمنه القرار المذكور، ولتحقيق الاستفادة لكافة العاملين المخاطبين به، حيث تضمن البند "ج" من المادة رقم "1" من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، تعريفًا دقيقًا للأجر، والذي يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل"العمولة – النسبة المئوية- العلاوات- المزايا العينية- المنح- البدلات- نصيب العاملين في الأرباح- الوهبة"، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات.

وأشار إلى أنه في حال مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل، علمًا بأنه لا يوجد أي منشأة بالقطاع الخاص مُستثناة من تطبيق أحكام هذا "القرار"، ويَمتنع على مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أي طلبات من المنشآت للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي قرره المجلس.

-تنمية مهارات العاملين بالمديريات

افتتح الوزير ، دورة تدريبية عن " تعزيز قُدرات مفتشي العمل بالمديريات " ، ويُشارك فيها 72 من العاملين بـ 23 مديرية في مجال تفتيش العمل ورعاية القوى العاملة ،وقال في كلمته أنه هذه الدورات الهدف منها توحيد مفاهيم تفتيش العمل وقوائم المُراجعة بين جميع مديريات العمل، والعمل على مواجهة التحديات التي قد تواجه مُفتشي العمل أثناء تطبيق قانون العمل.

الوطني للتدريب والتعليم

والتقى الوزير ، الدكتور صفوت النحاس رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للتدريب والتعليم ، والوفد المرافق له ، لبحث سُبل التعاون بين الوزارة والمجلس في مجال التدريب المهني وتأهيل وتنمية مهارات وقدرات الشباب على المِهن التي يحتاجها سوق العمل ، فضلاً عن رفع قدرات ذوي الهمم في إطار خطة الدولة ودمجهم في سوق العمل .

ورحب الوزير بالتعاون مع المجلس في الملفات المشتركة ، موجهًا قيادات الوزارة المُختصين بملفات التدريب المهني بالتنسيق مع المجلس في هذا الشأن ،مؤكدا أن الوزارة بصدد تطوير منظومة التدريب المهني وتأهيل الشباب لسوق العمل بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي .

مشروع "مهني 2030"

كما التقى "شحاتة"،اللجنة التوجيهية لمشروع "مهني 2020"،لبحث أخر التطورات بشأن إطلاق المشروع خلال أيام، بمشاركة القطاع الخاص .

مع المُلحقين العُماليين

والتقى وزير العمل ، المُلحقين العماليين الجدد ،وعددهم 13 مُلحق عُمالي، والمُقرر إستلام عملهم خلال أيام سفارات جمهورية مصر العربية في 9 مكاتب تمثيل عمالي في 8 بلدان عربية وأوروبية، هي: السعودية "جدة والرياض"، والأردن، والإمارات ، والكويت ،والعراق، وقطر، ولبنان، وإيطاليا، ستقوم بمهام حماية ورعاية ما يقرب من 5 ملايين عامل مصري في نطاق عمل تلك المكاتب ،وذلك بعد أن إنتهت المُدة القانونية الملحقين العماليين الحاليين .

وأكد الوزير أن الدولة المصرية تُولي اهتمامًا كبيرًا لرعاية وحماية العمالة المصرية بالخارج،وذلك ضمن ثقافة "الجمهورية الجديدة" التي يُرسي قواعدها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي .

وأشار إلى أهمية التعاون والتنسيق بين جهات الدولة فى الداخل والخارج من أجل تقديم أفضل الخدمات للعمالة المصرية قبل وبعد سفرها، موضحًا أن الوزارة بصدد إطلاق دليل إجراءات للمُلحقين العُماليين بالسفارات المصرية، يوضح البنود الأساسية لعملهم، ضمن البعثات المصرية فى دول العمل.

.واستمع الوزير إلى الملحقين الجدد بشأن رؤيتهم في مجال عملهم الجديد،بتكثيف الجهود من أجل المزيد من الرعاية والحماية أعمالنا في الخارج.

الأحد إجازة

وخلال الأسبوع ،أعلن وزير العمل ، أن يوم غدا الأحد الموافق 7 يناير 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر ، بمناسبة عيد الميلاد المجيد ، وذلك للعاملين في شركات القطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وقال وزير العمل ، إن ذلك يأتى في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (5004) سنة 2023، بشأن تحديد إجازة عيد الميلاد المجيد في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الأعمال العام والقطاع الخاص وذلك يوم الأحد الموافق 7 من يناير 2024 .

وهنأ الوزير، الأخوة الأقباط بمناسبة احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد، داعيا الله أن يعيده عليهم وعلى جموع المصريين بالصحة والخير والبركات، مؤكدا أن شعب مصر نسيج واحد تحت مظلة "جمهورية جديدة" أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الوزير أنه في هذا الشأن أصدرت وزارة العمل كتاباً دورياً للإدارات المركزية بالوزارة ومديريات العمل بالمحافظات، كل في حدود اختصاصه بالعمل على نشر أحكام الكتاب الدوري والتي نصت على منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 إجازة رسمية مدفوعة الأجر يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024 ، مع التنبيه على أحقية صاحب العمل في تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، واستحقاق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر تنفيذاً لحكم المادة 52 من القانون .

في المعهد الإيطالي

وبتوجيه من وزير العمل التقت "كاميرا وزارة العمل" ،مع عددِ من المُتدربين ،الذين استفادوا من الدورات التدريبية التي تُقدمها وزارة العمل منحة مجانية من صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة،للتدريب في معهد الساليزيان الايطالي بالقاهرة ،لتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج،وبشهادات وخبرات دولية .

وتحدث الشباب من داخل ورش التدريب، مع الفريق الإعلامي للوزارة ،عن تجاربهم مع هذه المنحة المجانية التي تستهدف تدريب 2000 متدرب كمرحلة أولى.

وأوضح الشباب أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الشباب والإعلاء من قيمة العمل والاتجاه نحو العمل الحر ،والاستفادة من خدمات الدولة لتنمية مهاراتهم،وتوجيهاته للحكومة بتنمية مهارات الشباب وربط تعليمهم وتدريبهم باحتياجات سوق العمل ،يتم ترجمتها على أرض الواقع ، وأن هناك استجابة غير مسبوقة من الشباب والفتيات تجاه دورات تنمية المهارات خاصة تلك التي تقدمها وزارة العمل.

كما أشادوا بسرعة تنفيذ بروتوكول التعاون بين وزارة العمل،والمعهد الإيطالي ،وحرص الوزير على زيارة المعهد أكثر من مرة لتشجيع الشباب على اجتياز هذه الدورات ،التي تأتي كأول ثمرة في ثمار تنفيذ البروتوكول،الذي جرى توقيعه في أكتوبر 2023 الماضي.

وأعلنت الوزارة بمقتضاه عن فتح باب التقديم للحصول على مِنحة مجانية مُقدمة للشباب من الجنسين للتدريب على 23 مهنة من خلال 3 برامج في مجالات: فنية،ولغوية، و"مهارات حياة"، حيث يهدف إلى تبادل الخبرات في مجال التدريب المهني، وتعزيز الكفاءة، والقُدرة التنافسية للخريجين من المُتدربين والباحثين عن العمل في المجالات الفنية،والحِرفية،وفقا للمعايير المحلية والدولية.

وتستهدف وزارة العمل من هذا البروتوكول كخطوة أولى، تدريب 2000 شبابًا وفتاةً على مهن:لحام مستوى أول «كهرباء وأوكسي الإسيتيلين»، ولحام مستوى ثاني «أنابيب بترول وضغط عالي»، ولحام مستوى ثالث «ثاني أكسيد الكربون وارجون»، والتركيبات الكهربائية، وكهرباء تَحّكم آلي Classic Control، ولف مواتير" اختبار أولي"، والتبريد والتكييف، وصيانة الغسالات، وPLC مستوى أول، وPLC مستوى متقدم،و PLC- SCADA & HMI، والخراطة، وCNC ، وفريزة CNC، وميكانيكا سياراتGraphic Design،و AutoCA،و Solidworks،و PowerMill، Arduino،" وبرمجة مواقع Web Developer، والخياطة وتفصيل الملابس مستوى أول، والخياطة وتفصيل الملابس مستوى متقدم،وكذلك البدء في دورات جديدة يُشارك فيها 400 شابًا وفتاًة على مِهن: تفصيل وخياطة ،وميكانيكا سيارات،وصيانة غسالات،ولف مواتير،وتكييف وتبريد ،ورسم هندسي ،وتركيبات كهربائية ،وكهرباء تحكم آلي،ثم يليها دورات سيستفيد منها 200 مُتدرب من العاملين في الشركة القابضة للغزل والنسيج تنفيذًا لبروتوكول تعاون بين وزارتي العمل، وقطاع الأعمال العام لتنمية مهارات العاملين في هذا القطاع في مجال عملهم وتخصصهم..ويمكن مشاهدة الحديث مع المتدربين على الرابط التالي :

https://youtu.be/aLN7ZCCeP9E?si=qtLixpkVeu6LKmfL

نشرة التوظيف

أصدرت وزارة العمل هذا الأسبوع ، نشرة التوظيف نصف الشهرية ،التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات تنسيقاً مع شركات القطاع الخاص، وجدد وزير العمل خلالها دعوته إلى شباب مصر بالإقبال على العمل في القطاع الخاص،وإقامة المشروعات الصغيرة ،والإستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها الدولة المصرية من برامج تدريب مهني مجاني .

وكذلك التقديم في الوظائف التي تعلن عنها وزارة العمل من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية ،والتي تُوفر فرص عمل للشباب في القطاع الخاص.

ووجه الوزير جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف،وإرسال تقرير للوزارة يفيد بإستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له،وتحري المصداقية في نشر فرص العمل ،والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور بواقع 3500 جنيه كحد أدنى فى كل الوظائف ..

وقالت الوزارة أنها تلقت طلبات جديدة من 26 شركة قطاع خاص في7 محافظات لديها 3968 وظيفة مٌتوفرة الأن،في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوي الهمم" ،وذلك برواتب تبدأ من 3500 جنيه شهريا،فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعي.

وأوضحت الوزارة أن التقديم على هذه الفرص خلال شهر يناير الجارى ،عن طريق الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة، أو مديريات العمل بالمحافظات ،أو عن طريق أرقام وعناوين الشركات ،وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل على "الإنترنت" .

وقالت الوزارة أن نشرة التوظيف الدورية تصدر كل 15 يوما، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي باحث أول بالإدارة، تُعلن هذا الأسبوع عن فُرص عمل جديدة،مُتوفرة في 7 محافظات وهي:القاهرة، والجيزة، وبورسعيد، والمنوفية ، وشمال سيناء ، وقنا ، وسوهاج .

وفي تخصصات: مدرسين رياض أطفال ،وأطباء بيطريين ، وجليسة أطفال ، ومدير فرع ، وأخصائيين تمويل، مسئول موارد بشرية، ومحاسبين،ومندوبين مبيعات وتوصيل، ومهندسين كهرباء وميكانيكا، ومراقبين جودة ، وعمال خدمات بترولية،وموظفين استقبال ، وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج ، وأفراد أمن ،وسائقين، ووسطاء تأمين، وعمال خياطة بكافة الأقسام ،وعمال انتاج ، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى .

و النشرة تضم مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة ، برواتب مجزية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية ، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذاً للقانون رقم 10 لسنة 2018 ،ولتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدمجهم في سوق العمل.