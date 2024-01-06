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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لو عاوز تشتغل.. 865 فرصة عمل برواتب وبدلات تصل إلى 8074 جنيها

وزير العمل
وزير العمل

وفرت وزارة العمل 865 فرصة عمل في 3 شركات قطاع في عددِ من التخصصات، برواتب وبدلات وعمولة تصل إلى 8074 جنيها شهريا في بعض المهن والمؤهلات، فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعي، وطبي خاص، ومكافأة.

وقالت الوزارة إن فرص العمل متوفرة في شركة “كرتونة”، حيث تطلب 300 مندوب بيع وتجزئة، ويشترط مؤهل عالٍ ومتوسط، والسن من 21 إلى 37 سنة، وفي حالة امتلاك سيارة أو دراجة نارية يتكون الراتب من أساسي 3181 جنيها، وبدل المواصلات 1712 جنيها، وعمولة 3181 جنيها، وفي حالة عدم امتلاك سيارة يكون الراتب الأساسي 2900 جنيه، وبدل المواصلات 1350 جنيها، والعمولة 2900 جنيه.

ويشترط لشغل هذه الوظيفة اللباقة وحسن المظهر، والقدرة على الإقناع، وتحديد الموقف من التجنيد.

كما تطلب الشركة 15 مندوب تحصيل، مؤهل عالٍ أو متوسط، والسن من 21 إلى 40 سنة، ويشترط امتلاك سيارة أو دراجة نارية، وفي هذه الحالة يكون الراتب الأساسي 2970 جنيها، وبدل المواصلات 1700 جنيه، والعمولة 2970 جنيها.

وتطلب الشركة 10 مندوبي تفعيل، ولا بد من امتلاك سيارة أو دراجة نارية.

كما تطلب الشركة 20 مندوب بيع عملة، والسن من 21 إلى 35 سنة، فضلا عن الخبرة، والعمل في جميع الأحوال 6 أيام في الأسبوع.

عنوان الشركة: 23 شارع مصدق الدقي - بجوار البنك العقاري المصرية، وتليفون المدير المسئول 01112621040.

وتطلب شركة “أس أي وايرينج سيستم إيجيبت”، 200 عامل إنتاج، والراتب 4310 جنيهات، و50 مهندس ميكانيكا وكهرباء، والراتب حسب الخبرة، و50 مراقب جودة، والراتب 4410 جنيهات، ويشترط الحصول على مؤهل عالٍ، وفوق المتوسط والمتوسط، ويقبل العمل من الجنسين.

عنوان الشركة المنطقة السادسة قطعة 53، 54، 55 - 6 أكتوبر ، ورقم تليفون المدير المسئول: 01000380433.

أما شركة “مترو ماركت” للتجارة والتوزيع، فتطلب 30 سائق مخازن رخصة درجة أولى وثانية وثالثة، وخبرة سنة على الأقل، و30 شيف خبرة سنة، و20 ستيوارد، و20 منسق ممرات، و20 كاشير، و20 بائع خضراوات وفاكهة، و20 ويتر، و20 فني صيانة، و20 عامل نظافة، ويشترط مؤهل عالٍ ومتوسط، والسن من 35 إلى 40 سنة، والراتب يتراوح من 3500 إلى 4200 جنيه، والعمل بمواقع القاهرة و6 أكتوبر والجيزة والتجمع.

وعنوان الشركة 53 شارع حلوان الزراعي، المعادي - القاهرة، ورقم تليفون المدير المسئول:

01227522015/01204044007/ 0128143338

وأوضحت الوزارة أن هذه الفرص تم توفيرها من خلال النشرة الشهرية التي تصدر عن الوزارة، والتقديم عليها خلال شهر يناير الجارى، عن طريق الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة، أو مديرية العمل بالقاهرة، أو عن طريق أرقام وعنوان الشركات المذكورة، وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل على "الإنترنت".

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