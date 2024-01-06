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رئيس التحرير
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أخبار البلد

نجتاز أي أزمة بوحدتنا.. أبرز رسائل الرئيس السيسي من كاتدرائية ميلاد المسيح|فيديو

صدى البلد

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر ستجتاز أي أزمة أو مشاكل أو ظروف صعبة؛ طالما بقي المصريون على قلب رجل واحد، في حالة من الوحدة.

وقال الرئيس السيسي في كلمته لتهنئة الأقباط بمقر كاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة، مساء اليوم السبت بمناسبة عيد الميلاد المجيد: "إن شاء الله، العام الحالي، يكون عاما سعيدا على الجميع، ونتجاوز فيه - بفضل الله-  الأزمات الموجودة، ونتمني من الله ألا تستمر أكثر من ذلك".

وحرص الرئيس السيسي، على تقديم التهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وجموع الإخوة الأقباط وكل المصريين والعالم أجمع، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، قائلا "كل عام وأنتم بخير وعام سعيد وعيد سعيد"، وتمنى من الله - سبحانه وتعالى - أن يجعل هذا العام، نهاية "لفترة صعبة.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن العالم يتعرض، منذ عام 2020، للعديد من الأزمات والأوضاع الصعبة و"نتمنى أن يكون هذا العام 2024 سعيدا علينا جميعا وأن نتجاوز فيه بفضل الله، الأزمات الكبيرة الموجودة، وألا تزيد أو تستمر أكثر من ذلك".

موقف مصر محترم

وتابع الرئيس السيسي أن "أكثر أزمة نعيشها جميعا ونتأثر بها هي ما يحدث في قطاع غزة والضفة الغربية"، مشددا على أن موقف مصر إزاء هذه الأزمة "محترم"، وتسعى إلى وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات؛ للتخفيف عن الأشقاء وأهلنا في غزة، ثم السعي نحو إيجاد حل جذري للقضية الفلسطينية، "التي تتجدد كل عدة سنوات، وتؤلمنا جميعا".

وأكمل الرئيس السيسي كلمته لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط: "هذا عيد، وجئنا لمشاركتكم فرحتكم، وتهنئتكم، ونتمنى لكم كل خير.. وندعو الله أن يكون هذا العام سعيدا علينا جميعا ونتجاوز فيه بفضل الله الأزمات الكبيرة الموجودة".

وقال الرئيس السيسي موجها حديثه إلى قداسة البابا تواضروس الثاني: "كل التحية لقداستكم، ولكم كل الاحترام والتقدير"، موجها التحية والتقدير والاحترام للإخوة الأقباط جميعا.

وأكد الرئيس السيسي أن "هذه المحبة نابعة عن مواقف لا يقوم بها إلا رجال مخلصون، يحبون وطنهم ومؤمنون به وحريصون عليه، وقال لقد عشت هذا عمليا مع قداسة البابا، وأقدره كثيرا، وأدعو له بدوام الصحة وأشكره على ما مضى وما هو آت".

واختتم الرئيس السيسي حديثه قائلًا: "كل عام وأنتم بخير"، مؤكدا أن أي أزمة أو مشاكل أو ظروف صعبة، ستنتهي بفضل الله - سبحانه وتعالى - طالما نحن مع بعضنا البعض؛ وستظل بلدنا وشعبها بخير".

السيسي ازمة الرئيس مصر كاتدرائية ميلاد المسيح

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