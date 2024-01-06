شاهد.. الرئيس السيسي يشارك الأقباط في قداس عيد الميلاد المجيد

نشر المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية صور الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء يقدم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، بمقر كاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقدم الرئيس السيسي، التهنئة لقداسة البابا تواضروس وجموع المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كاتدرائية ميلاد المسيح

وكان في استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله إلى مقر كاتدرائية ميلاد المسيح قداسة البابا تواضروس الثاني والأباء الأساقفة المشاركون في صلوات القداس الإلهي، وسط حالة من الترحيب والبهجة التي سادت الجميع.

وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صلاة قداس عيد الميلاد المجيد مساء اليوم، بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة الأباء الأساقفة والكهنة والرهبان وأبناء الكنيسة، وحضور كبار رجال الدولة والوزراء والدبلوماسيين وسفراء الدول والشخصيات العامة ووسائل الإعلام المختلفة.