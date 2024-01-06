اخبار مصر| 660 فرصة عمل.. رفع مصروفات تركيب الهاتف الأرضي.. السيسى يتفقد عددا من الطرق والمحاور

اخبار مصر... تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى عددا من الطرق والمحاور الجديدة بمنطقة القاهرة الجديدة، التي تم تنفيذها والجاري العمل بها بمنطقة القاهرة الجديدة، والتي تستهدف إحياء مساحة 15 ألف فدان... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأنين الإقليمي والعالمي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

السيسى يتفقد عددا من الطرق والمحاور بمنطقة القاهرة الجديدة.. فيديو

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى عددا من الطرق والمحاور الجديدة بمنطقة القاهرة الجديدة، التي تم تنفيذها والجاري العمل بها بمنطقة القاهرة الجديدة، والتي تستهدف إحياء مساحة 15 ألف فدان ما بين جنوب طريق السخنة والقاهرة الجديدة والاستفادة منها في مختلف المجالات الاقتصادية والعمرانية، بما يزيد الدخل القومي ويوفر فرص عمل في قطاعات متنوعة.

الرئاسة: الطرق والمحاور الجديدة تفتح الباب أمام تنمية اقتصادية وعمرانية واسعة.. فيديو

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الجمعة، 5 يناير، مشروعات الطرق والمحاور الجديدة التي تم تنفيذها والجاري العمل بها بمنطقة القاهرة الجديدة.

البابا تواضروس يكشف تفاصيل زيارة الرئيس السيسي للتهنئة بعيد الميلاد بالكاتدرائية

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فيديو للبابا تواضروس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك سرد خلاله تفاصيل زيارات الرئيس السيسي للتهنئة بعيد الميلاد.

شديد البرودة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس في ليلة عيد الميلاد المجيد

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا، وفي ليلة عيد الميلاد المجيد، وأهم الظواهر الجوية على جميع أنحاء الجمهورية.

مشروع سد النهضة يدخل مرحلته النهائية.. خبير يوضح ماذا يعني ذلك؟

كشفت صور فضائية حديثة، عبر الأقمار الصناعية، أن إثيوبيا بدأت عملية تعلية سد النهضة عبر الممر الأوسط، وصب الخرسانة بعد تجفيفه، وانتهاء نحو 95 % من عملية إنشاء سد النهضة، والجزء المتبقي قد يستغرق حوالي شهرين.

التضامن في أسبوع.. 17,5 مليون جنيه لمستفيدي تكافل وكرامة وتأهيل المتعافين من التعاطي

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي تقريرها الأسبوعي بالإنفوجراف والفيديو، حيث تستعرض من خلاله الأنشطة والأحداث، التي قامت بها نيفين القباج، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 29 ديسمبر 2023 إلى 4 يناير 2024 ونستعرض أبرزها في التقرير التالي:

الرئيس السيسي يهنئ أقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

لو بتدور على شغل.. 660 فرصة عمل متوفرة للمؤهلات المختلفة في هذه المناطق

وفرت وزارة العمل 660 فرصة عمل في شركات الأمن والحراسة ، برواتب تصل إلي 4500 ألف جنيه شهريا ، فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعي، وأرباح ، وإجازات سنوية، ومواصلات وإقامة.

المصرية للاتصالات ترفع مصروفات تعاقد الخط الأرضي

بدأت الشركة المصرية للاتصالات، فى رفع مصروفات تعاقدات الخط الأرضي المنزلي.

الصحة : انخفاض معدل الزيادة السكانية بنسبة 8% في 2023

أعلنت وزارة الصحة والسكان، انخفاض معدل الزيادة السكانية عام 2023 بنسبة، 8% عن عام 2022، مع تراجع أعداد المواليد خلال أخر 5 سنوات من 3.5 إلى 2.85 لكل سيدة، وهو ما يعكس الجهود الملموسة في مواجهة الزيادة السكانية.

القوات المسلحة تهنئ الإخوة المسيحيين بمناسبـة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد

بعث الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ببرقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد جاء فيها: "قداسة البابا تواضروس الثانى. بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية يطيب لى أن أبعث إلى قداستكم والأخوة الأقباط بأطيب التهانى بحلول عيد الميلاد المجيد ، أعاده الله عليكم وعلى أبناء الوطن بكل الخير واليمن والبركات.

الآثار تفتح أبوابها لذوي الهمم ببرامج إتاحة متكاملة

عزز المجلس الأعلى للآثار ممثلا في قطاع المتاحف المصرية، جهوده في تطبيق برامج الإتاحة بجميع صورها لاستقبال السياحة الميسرة وخدمة الزائرين من ذوي الهمم؛ بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة برايل، والذي يوافق 4 يناير من كل عام.

الأعلى للإعلام يستدعي موقع "ذات مصر" لنشر أخبار كاذبة

قررت هيئة المكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام استدعاء رئيس تحرير والمسئول القانونى لموقع ذات مصر ، والتحقيق فى اتهامه بنشره اخبار كاذبة وتحريضية ، تتنافى تماما مع مواثيق الشرف الصحفية والاعلامية ، وتستوجب المساءلة القانونية .