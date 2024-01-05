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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شديد البرودة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس في ليلة عيد الميلاد المجيد

صدى البلد

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا، وفي ليلة عيد الميلاد المجيد، وأهم الظواهر الجوية على جميع أنحاء الجمهورية.

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا السبت، نهارا طقس مائل للدفء على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، كما يسود ليلا وفي الصباح الباكر، طقس شديد البرودة على شمال الصعيد بارد على باقي الأنحاء.

الظواهر الجوية

وذكر خبراء هيئة الأرصاد أن الظواهر الجوية تتمثل في شبورة مائية صباحا تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق، إلى جانب أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وفق بيان هيئة الأرصاد.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 22 14
العاصمة الإدارية 22 13
6 أكتوبر 23 13
بنهــــا 22 14
دمنهور 22 13
وادي النطرون 22 13
كفر الشيخ 22 14
المنصورة 22 13
الزقازيق 23 14
شبين الكوم 22 14
طنطا 22 14
دمياط 22 14
بورسعيد 22 14
الإسماعيلية 23 11
السويس 23 11
العريش 22 09
رفح 22 08
رأس سدر 24 11
نخل 20 06
كاترين 19 05
الطور 23 12
طابا 23 13
شرم الشيخ 25 16
الإسكندرية 22 11
العلمين الجديدة 22 10
مطروح 22 11
السلوم 22 10
سيوة 21 08
رأس غارب 25 15
الغردقة 26 15
سفاجا 27 15
مرسى علم 26 16
الشلاتين 27 18
حلايب 25 19
أبو رماد 26 18
رأس حدربة 25 19
الفيوم 22 12
بني سويف 22 09
المنيا 22 09
أسيوط 22 08
سوهاج 23 09
قنا 24 11
الأقصر 25 10
أسوان 25 11
الوادي الجديد 23 10
أبوسمبل 24 11

الأرصاد هيئة الأرصاد شبورة عيد الميلاد المجيد درجات الحرارة

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