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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرصاد تعلن ارتفاع درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي

الأرصاد
الأرصاد

 قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ مصر مستمرة في استقرار الأحوال الجوية بشكل كبير في محافظات الجمهورية، وبالتدريج سنبدأ التأثر بالكتل الهوائية الصحراوية المصحوبة بارتفاع طفيف في قيم الحرارة خلال فترات النهار ومعظم الأنحاء.


وأضافت غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر ولمياء حمدين: «نتأثر بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا سيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير، وبخاصة في المحافظات الداخلية، كما أن فرص الأمطار ستقل عن أمس لتكون خفيفة على بعض الأماكن من السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط وبعض الاماكن من شمال الوجه البحري». 


وتابعت، ان قيم الحرارة تعتبر أعلى من المعدل الطبيعي لها في مثل هذا الوقت من العام بدرجتين، والعظمى على القاهرة الكبرى اليوم ستكون 21 درجة مئوية، وبالتالي، فإن الطقس الشتوي سيكون مشمسا ومائلا للدفء على المناطق الشمالية والسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ودافئ في الصعيد وجنوب سيناء في فترة الظهيرة.
 

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