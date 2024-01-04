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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شبورة وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس

أمطار
أمطار

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد شهدت استقرارا كبيرا في الأحوال الجوية بمعظم الأنحاء، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاستقرار اليوم حتى منتصف الأسبوع المقبل على الأقل.

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وأوضحت أن هناك فرص لسقوط أمطار على المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري بين الخفيفة إلى المتوسطة ستزيد عن أمس، وذلك على فترات متقطعة من اليوم ولن تكون مؤثرة تماما على أعمال الأنشطة الجوية.


وتابعت خلال قناة إكسترا نيوز:  "ستزداد فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار في معظم المحافظات عدا بعض المناطق الساحلية". 


وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «نتأثر اليوم تحديدا بوجود امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وهو ما يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة على المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط». 

وحذرت من الشبورة التي تظهر في الساعات الصباحية، وفترة المساء المتأخر، وطالبت سائقي السيارات بتشغيل كشفات الشبورة.
 

الأرصاد الأرصاد الجوية الاحوال الجوية امطار الشبورة

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