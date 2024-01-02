ضباب.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا لـ سائقي السيارات

أكدت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بـ هيئة الأرصاد الجوية، أن المواطنين عليهم عدم تخفيف الملابس في الساعات المقبلة، وعلى الجميع متابعة نشرات الأرصاد.

تصل لحد الضباب

وأضافت مدير مركز الاستشعار عن بعد بـ هيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن الجميع عليه الحذر من الشبورة المائية التي تكون في الساعات الصباحية وفترة الليل، والتي تصل لحد الضباب.

وطالبت سائقي السيارات بإنارة الكشافات في أثناء السير، بسبب الشبورة، والسير بسرعات منخفضة، وحذرت المواطنين من الانخداع بالجو المشمس في بعض الأوقات من اليوم.