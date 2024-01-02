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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الجو مشمس| الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية اليوم الثلاثاء في القاهرة.. شاهد

أمطار
أمطار

أكدت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بـ هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم هناك استقرار في الأحوال الجوية بشكل كبير، على الرغم من تأثر البلاد بمرتفع جوي.

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الليلة .. تحذير رسمي من الأرصاد

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أمطار غزيرة بعد ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان 4 محافظات

وأضافت مدير مركز الاستشعار عن بعد بـ هيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى ببرنامج صباح الخير يامصر، أن المحافظات الداخلية مثل القاهرة سيكون الجو بها مشمس، في فترة النهار.


ولفتت إلي أن البلاد في فترة الليل سيكون هناك انخفاض كبير في قيم درجات الحرارة، وهناك فارق كبير بين حالة الجو في النهار والمساء، تصل فارق الدرجات لـ 10 درجات وأكثر.


وأشارت إلي أن البلاد تتأثر بـ شبورة مائية في الصباح الباكر، وساعات الليل المتأخر، وأن الشبورة تصل لـ حد الضباب، وأن تلك الشبورة تنشر بالطرق القريبة من الزراعات.


وأوضحت أن هناك أمطار متوقع سقوطها اليوم، على المناطق الساحلية، وأنه منذ الصباح هناك أمطار متوسطة، على الإسكندرية ودمياط، وكفر الشيخ، والدقهلية، والبحيرة، وبورسعيد، رفح والعريش.


وكشفت أن الأمطار على المناطق الداخلية لن تؤثر على الأعمال اليومية، وأن الأمطار ستكون خفيفة. 

وفيما يلي بيان بـ درجات الحرارة:

 

العظمى الصغرى
القاهرة 21 13
العاصمة الادارية 21 12
6 أكتوبر 22 12
بنهــــا 21 13
دمنهور 21 12
وادي النطرون 21 13
كفر الشيخ 21 13
المنصورة 21 13
الزقازيق 22 12
شبين الكوم 21 13
طنطا 21 13
دمياط 21 14
بورسعيد 20 15
الإسماعيلية 22 13
السويس 21 13
العريش 22 12
رفح 21 11
رأس سدر 23 13
نخل 19 8
كاترين 15 6
الطور 23 13
طابا 21 13
شرم الشيخ 24 17
الاسكندرية 21 12
العلمين الجديدة 20 11
مطروح 21 11
السلوم 20 10
سيوة 19 10
رأس غارب 23 15
الغردقة 24 16
سفاجا 25 15
مرسى علم 25 15
شلاتين 26 18
حلايب 24 19
أبو رماد 25 18
رأس حدربة 24 19
الفيوم 21 11
بني سويف 21 11
المنيا 21 9
أسيوط 22 9
سوهاج 22 10
قنا 24 11
الأقصر 24 11
أسوان 24 12
الوادى الجديد 23 8
أبوسمبل 24 11


 

هيئة الأرصاد الأرصاد الأرصاد الجوية الاحوال الجوية مرتفع جوي المحافظات درجات الحرارة

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