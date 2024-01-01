أمطار غزيرة بعد ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان 4 محافظات

أكدت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بـ هيئة الأرصاد الجوية، أن الأحوال الجوية مستقرة بشكل كبير في بداية العام الجديد 2024، موضحة أن اليوم هناك استقرار على جميع المحافظات.

وأضافت مدير مركز الاستشعار عن بعد بـ هيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى ببرنامج صباح الخير يامصر، أن فرص الأمطار خلال اليوم لن تكون مؤثرة على الأعمال اليومية، وأن الأمطار من متوسطة لـ خفيفة.

ولفتت إلي أن فترة الأمطار في المساء ستكون غزية، وستصل لـ القاهرة الكبرى، ولكن هذه الأمطار ستكون على مراحل متقطعة على مدار اليوم.

وكشفت مدير مركز الاستشعار عن بعد بـ هيئة الأرصاد الجوية، أن الأمطار الغزيرة على الإسكندرية والبحيرة ودمياط، كفر الشيخ، ولذلك على المواطنين توخي الحذر خلال الساعات المقبلة، بسبب الأمطار الغزيرة.

كما حذرت مدير مركز الاستشعار عن بعد بـ هيئة الأرصاد الجوية، من الشبورة الصباحية التي تؤثر على معظم الطرق، وطالبت المواطنين بالسير بـ سرعات مناسبة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة :

العظمى الصغرى

القاهرة 20 14

العاصمة الإدارية 21 13

6 أكتوبر 21 13

بنهــــا 20 14

دمنهور 20 14

وادي النطرون 21 13

كفر الشيخ 20 13

المنصورة 20 14

الزقازيق 21 13

شبين الكوم 20 13

طنطا 20 14

دمياط 21 14

بورسعيد 20 14

الإسماعيلية 22 13

السويس 21 14

العريش 21 13

رفح 20 12

رأس سدر 22 14

نخل 19 7

كاترين 15 5

الطور 22 13

طابا 21 14

شرم الشيخ 25 17

الإسكندرية 21 13

العلمين الجديدة 20 12

مطروح 20 11

السلوم 19 11

سيوة 20 9

رأس غارب 24 14

الغردقة 25 15

سفاجا 24 14

مرسى علم 25 15

شلاتين 26 18

حلايب 24 19

أبو رماد 25 18

رأس حدربة 23 19

الفيوم 20 12

بني سويف 21 11

المنيا 21 10

أسيوط 21 9

سوهاج 23 11

قنا 24 12

الأقصر 25 12

أسوان 26 13

الوادي الجديد 23 9

أبوسمبل 24 12