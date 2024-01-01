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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الليلة .. تحذير رسمي من الأرصاد

أمطار
أمطار

أكدت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بـ هيئة الأرصاد الجوية، أن القاهرة ستتعرض لـ أمطار خفيفة مساء اليوم الاثنين، وأن البلد في الصباح ستتأثر بـ شبورة مائية.

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وأضافت مدير مركز الاستشعار عن بعد بـ هيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى ببرنامج صباح الخير يامصر، أن الأمطار ستكون على الإسكندرية، ومطروح، وكفر الشيخ، والبحيرة، وشمال الوجه البحري، ودمياط.

ولفتت إلي أن الأمطار لن تكون مؤثرة على الأعمال اليومية، وأن درجة الحرارة بالقاهرة تصل اليوم لـ 22 درجة، وأن هذا يدل على أن الطقس اليوم شتوي.


وحذرت من حالة الجو في فترة الليل، وأن الصغرى في فترة الليل تصل لـ 13 درجة، ولذلك على الجميع توخي الحذر، أثناء الخروج من البيت.
 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة :
 

العظمى الصغرى
القاهرة 20 14
العاصمة الإدارية 21 13
6 أكتوبر 21 13
بنهــــا 20 14
دمنهور 20 14
وادي النطرون 21 13
كفر الشيخ 20 13
المنصورة 20 14
الزقازيق 21 13
شبين الكوم 20 13
طنطا 20 14
دمياط 21 14
بورسعيد 20 14
الإسماعيلية 22 13
السويس 21 14
العريش 21 13
رفح 20 12
رأس سدر 22 14
نخل 19 7
كاترين 15 5
الطور 22 13
طابا 21 14
شرم الشيخ 25 17
الإسكندرية 21 13
العلمين الجديدة 20 12
مطروح 20 11
السلوم 19 11
سيوة 20 9
رأس غارب 24 14
الغردقة 25 15
سفاجا 24 14
مرسى علم 25 15
شلاتين 26 18
حلايب 24 19
أبو رماد 25 18
رأس حدربة 23 19
الفيوم 20 12
بني سويف 21 11
المنيا 21 10
أسيوط 21 9
سوهاج 23 11
قنا 24 12
الأقصر 25 12
أسوان 26 13
الوادي الجديد 23 9
أبوسمبل 24 12

 

الأرصاد الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية أمطار خفيفة شبورة الطقس

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