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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد: أمطار في 7 محافظات اليوم.. تفاصيل

أمطار
أمطار

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن اليوم سيشهد استقرارا في الأحوال الجوية بشكل كبير في أغلب المحافظات، وخاصة في المحافظات الداخلية.

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الجو مشمس| الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية اليوم الثلاثاء في القاهرة.. شاهد

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الليلة .. تحذير رسمي من الأرصاد

وأضافت "عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية،"، في مداخلة هاتفية على القناة الأولى: "يؤثر علينا في طبقات الجو العليا امتداد لمرتفع جوي سيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير، وبخاصة في المحافظات الداخلية".

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "سنجد الأجواء في فترة النهار مشمسة ودافئة ومعتدلة تماما على أغلب المناطق في القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء وجنوب الصعيد".

وأكدت، أن الأجواء معتدلة بشكل كبير على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وتحديدا في السواحل الشمالية والوجه البحري سيكون هناك تأثير لبعض السحب المنخفضة والمتوسطة التي ستحجب جزءً من أشعة الشمس.

وواصلت: "في فترات الليل، ومع غياب أشعة الشمس سيكون هناك انخفاض كبير في قيم الحرارة، وسيكون هذا الانخفاض ملموسا ومحسوسا في وقت الليل المتأخر وسنجد فارقا كبيرا بين قيم الحرارة في الليل والنهار".

7 محافظات تتعرض للأمطار اليوم

 

وأوضحت أن هناك أمطار متوقع سقوطها اليوم، على المناطق الساحلية، وأنه منذ الصباح هناك أمطار متوسطة، على الإسكندرية ودمياط، وكفر الشيخ، والدقهلية، والبحيرة، وبورسعيد، رفح والعريش.

الأرصاد الأرصاد الجوية الاحوال الجوية المحافظات امطار الاسكندرية

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