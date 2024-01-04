الأرصاد: أمطار متوسطة تضرب هذه المناطق خلال ساعات

قالت هيئة الأرصاد، إن الطقس اليوم، تكون الفرصة مهيأة خلاله لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وأشارت هيئة الأرصاد، إن الفرصة مهيأة خلال الطقس اليوم، أيضا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وبحسب هيئة الأرصاد، فإن الطقس اليوم، يكون مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتكون درجات الحرارة العظمى خلال الطقس اليوم علي مناطق الجمهورية ، كالتالي:-

- القاهرة الكبرى والوجه البحرى 21 درجة مئوية

- السواحل الشمالية 21 درجة مئوية

- جنوب سيناء 25 درجة مئوية

- شمال الصعيد 22 درجة مئوية

- جنوب الصعيد 25 درجة مئوية

وتبقى الأجواء خلال الطقس اليوم، باردة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، حيث تسجل درجات الحرارة خلال ساعات الليل:

- القاهرة الكبرى والوجه البحرى 14 درجة مئوية

- السواحل الشمالية 13 درجة مئوية

- جنوب سيناء 17 درجة مئوية

- شمال الصعيد 9 درجة مئوية

- جنوب الصعيد 11 درجة مئوية

أما عن نشاط الرياح، قالت هيئة الأرصاد، إن الطقس اليوم، يشهد نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.