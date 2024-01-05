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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة عن طقس الأسبوع المقبل

طقس
طقس

فجرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، مفاجأة عن طقس الأسبوع المقبل، مشيرة إلى  استقرار الأحوال الجوية بشكل كبير في محافظات الجمهورية، وبالتدريج سنبدأ التأثر بالكتل الهوائية الصحراوية المصحوبة بارتفاع طفيف في قيم الحرارة خلال فترات النهار ومعظم الأنحاء.

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الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة الجوية.. تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم


وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية للتلفزيون المصري، عبر القناة الأولى والفضائية: نتأثر بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا سيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير، وبخاصة في المحافظات الداخلية.

 

فرص الامطار ستقل عن أمس لتكون خفيفة

 

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن فرص الامطار ستقل عن أمس لتكون خفيفة على بعض الأماكن من السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط وبعض الاماكن من شمال الوجه البحري». 


وتابعت الدكتورة منار غانم، ان قيم الحرارة تعتبر أعلى من المعدل الطبيعي لها في مثل هذا الوقت من العام بدرجتين، والعظمى على القاهرة الكبرى اليوم ستكون 21 درجة مئوية، وبالتالي.

 

الطقس الشتوي سيكون مشمسا ومائلا للدفء

 

واوضحت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه الطقس الشتوي سيكون مشمسا ومائلا للدفء على المناطق الشمالية والسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ودافئ في الصعيد وجنوب سيناء في فترة الظهيرة.
 

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