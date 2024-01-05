الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة الجوية.. تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم

تحذير عاجل بسبب الشبورة

قدمت مذيعة صدى البلد، رانيا أيمن، تغطية جوية حول الطقس المتوقع اليوم، والتحذيرات التي أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم على جميع المحافظات والمدن المصرية، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافيء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، على أن يكون شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد بارد على باقي الأنحاء.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية الكثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



ونصحت هيئة الأرصاد المواطنين وخاصة قائدي المركبات بضرورة توخي الحيطة والحذر وترك مسافة مناسبة بين سيارتك والسيارات الأخرى، إضافة إلى ضرورة تقليل السرعة.

كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد هطول أمطار خفيفة على مناطق من السوحل الشمالية وشمال الوجه البحري وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، مع نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرين، حالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 25ر2 متر والرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية.

وحالة البحر الأحمر ستكون معتدلة وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وفق بيان هيئة الأرصاد.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد شهدت استقرارا كبيرا في الأحوال الجوية بمعظم الأنحاء، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاستقرار اليوم حتى منتصف الأسبوع المقبل على الأقل.



وأوضحت أن هناك فرص لسقوط أمطار على المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري بين الخفيفة إلى المتوسطة ستزيد عن أمس، وذلك على فترات متقطعة من اليوم ولن تكون مؤثرة تماما على أعمال الأنشطة الجوية.

و"ستزداد فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار في معظم المحافظات عدا بعض المناطق الساحلية".



وقالت ان اليوم تحديدا هناك تأثر بوجود امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وهو ما يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة على المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط.



وحذرت من الشبورة التي تظهر في الساعات الصباحية، وفترة المساء المتأخر، وطالبت سائقي السيارات بتشغيل كشفات الشبورة.

وتابعت، ان قيم الحرارة تعتبر أعلى من المعدل الطبيعي لها في مثل هذا الوقت من العام بدرجتين، والعظمى على القاهرة الكبرى اليوم ستكون 21 درجة مئوية، وبالتالي، فإن الطقس الشتوي سيكون مشمسا ومائلا للدفء على المناطق الشمالية والسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ودافئ في الصعيد.

وهذا بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم على بعض محافظات ومدن مصر.

العظمى الصغرى

القاهرة 21 13

المنصورة 21 12

بورسعيد 21 11

الإسماعيلية 22 12

السويس 22 11

العريش 21 10

شرم الشيخ 24 16

الاسكندرية 21 13

العلمين الجديدة 20 10

مطروح 20 10

الفيوم 21 13

بني سويف 22 12

المنيا 22 09

أسيوط 23 08

سوهاج 22 09

قنا 24 10

الأقصر 24 10

و اخيرا ..أسوان 25 11