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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس والذهب يسجل رقمًا جديدا اليوم والدولار مستقر.. أخبار التوك شو

صورة الملف
صورة الملف

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي. 
 

الذهب يسجل رقمًا جديدا اليوم والدولار مستقر.. تعرف على الأسعار

 

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب التغيرات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3175 جنيها وأيضًا الكثير يبحث عن أسعار الدولار التي تشهد استقرارا اليوم.

 

شبورة وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس

 

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد شهدت استقرارا كبيرا في الأحوال الجوية بمعظم الأنحاء، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاستقرار اليوم حتى منتصف الأسبوع المقبل على الأقل.

 

تعيين الشيخ محمد صباح رئيسا لمجلس الوزراء الكويتي وتكليفه بترشيح أعضاء الحكومة

 

كشفت قناة القاهرة الإخبارية أن وكالة الأنباء الكويتية، أعلنت تعيين الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة.

 

ألمانيا تدعو رعاياها إلى مغادرة لبنان

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، إن هناك العديد من الدعوات لمغادرة الدولة اللبنانية في ظل الظرف الراهن وخصوصا بعدما وصلت التطورات بين الجانبين المقاومة الإسلامية في لبنان وجيش الاحتلال الإسرائيلي إلى تنفيذ عمليات في قلب العاصمة بيروت.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن العاصمة بيروت منذ بداية التوترات على الحدود الجنوبية أكثر أمانا إلا أن التهديدات وصلت العاصمة بيروت؛ وهناك مزيد من التوقعات لحدوث مزيد من التصعيد والقصف المتبادل، وهناك مخاوف كبيرة من أي أحداث أمنية قد تحدث في العاصمة اللبنانية بيروت على مدار الفترة المقبلة في ضوء التصعيد المستمر.

 

ارتفاع عدد ضحايا زلزال اليابان إلى 77 شخصًا

 

ارتفع عدد قتلى الزلزال القوي الذي ضرب الساحل الغربي لليابان إلى 77 شخصًا.


وواجهت اليابان زلزالًا قويًا، ضرب عددًا من المواقع في شمال ووسط البلاد، بالتزامن مع موجات تسونامي متوقعة خلال الساعات المقبلة.


ويسابق الآلاف من رجال الإنقاذ الزمن لتحرير العالقين أسفل الأنقاض، وسط درجات حرارة تصل إلى التجمد وأمطار غزيرة.


مدبولي يزور الكاتدرائية المرقسية لتهنئة البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد

 

عرضت قناة إكسترا نيوز خبرا عاجلا يفيد أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس  الوزراء زار مقر الكاتدرائية المرقسية  بالعباسية لتهنئة البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد.

وكان قد قد توجه رئيس مجلس الوزراء بأخلص التهاني القلبية لجموع الشعب المصري بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2024، داعيا الله عز وجل أن يحمل هذا العام كل الخير لوطننا العزيز.

كما وجه التهنئة لجميع المواطنين الأقباط بمناسبة قرب حلول عيد الميلاد المجيد، داعيا المولى أن يكون العام كله مناسبات سعيدة على مصرنا الغالية، وعلى الأمتين العربية والإسلامية.

 

شاهد.. اللقطات الأولى لموقع استهداف مقر الحشد الشعبي شرق العاصمة العراقية بغداد

 

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، فيديو لـ اللقطات الأولى لموقع استهداف مقر الحشد الشعبي شرق العاصمة العراقية بغداد .

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس”، اليوم الخميس، بأن حركة النجباء العراقية أصدرت بيانا يتهم أمريكا بشن الغارة على مقر للحشد الشعبي في بغداد.

وأعلنت حركة النجباء العراقية، اليوم الخميس، استشهاد معاون قائد عمليات حزام بغداد في الحشد الشعبي طالب السعيدي.

 

إمام عاشور يتعرض لـ هجوم| لاعب سابق بالزمالك يدافع عن نجم الأهلي

 

أكد الكابتن محمد عبد الله لاعب الزمالك السابق، أن إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، يتعرض لـ هجوم شديد في الفترة الأخيرة، وأن إمام له حق الرد على أشياء توجه له غير ما يقوم به في المباريات.

 

إمام عاشور له حق.. إينو يفجر مفاجأة عن الخلاف مع رضا عبدالعال

 

أكد الكابتن معتز إينو، أن الخلاف بين الكابتن رضا عبد العال، نجم المنتخب السابق، و لاعب النادي الأهلي إمام عاشور، جاء بعد أن وجه عبد العال كلمات لـ لاعب النادي الأهلي إمام عاشور.


وأوضح أن إمام عاشور، رد على كلام  الكابتن رضا عبد العال، خلال تصريحات تلفزيونية بعد الفوز بالسوبر المصري، ولم يذكر في رده اسم كابتن رضا، ولكن الجميع علم أن إمام يوجه هذه الكلمات لـ رضا عبد العال.

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