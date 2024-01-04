مدبولي يزور الكاتدرائية المرقسية لتهنئة البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد

عرضت قناة إكسترا نيوز خبرا عاجلا يفيد أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء زار مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية لتهنئة البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد.

وكان قد قد توجه رئيس مجلس الوزراء بأخلص التهاني القلبية لجموع الشعب المصري بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2024، داعيا الله عز وجل أن يحمل هذا العام كل الخير لوطننا العزيز.

كما وجه التهنئة لجميع المواطنين الأقباط بمناسبة قرب حلول عيد الميلاد المجيد، داعيا المولى أن يكون العام كله مناسبات سعيدة على مصرنا الغالية، وعلى الأمتين العربية والإسلامية.