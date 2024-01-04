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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الذهب يسجل رقمًا جديدا اليوم والدولار مستقر.. تعرف على الأسعار

الذهب والدولار
الذهب والدولار

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب التغيرات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3175 جنيها وأيضًا الكثير يبحث عن أسعار الدولار التي تشهد استقرارا اليوم.

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وفي هذا التقرير نستعرض أسعار الذهب والدولار اليوم الخميس 4-1-2024:

 

قدمت الإعلامية نهاد سمير، تقريرا عن أسعار الذهب اليوم الخميس 4 يناير 2024، خلال برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”.

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3629 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3175 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2721 جنيها للجرام.

اما سعر الجنيه الذهب فسجل 25.400 جنيه.

استعرضت الإعلامية نهاد سمير، تقريرًا مفصلًا عن أسعار  الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 4 يناير 2024، وذلك خلال تقديمها برنامج "صباح البلد"، عبر فضائية "صدى البلد".
 

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم:

سعر الدولار اليوم  
سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.95 جنيه للبيع، و30.82 جنيه للشراء.

سعر اليورو
سعر اليورو 33.80 جنيه للبيع، و 33.65 جنيه للشراء

 

سعر الجنيه الإسترليني
سعر الجنيه الإسترليني 39.09 جنيه للبيع، و38.91 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي 8.25 جنيه للبيع، و8.21 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي
سعر الدينار الكويتي 100.63  جنيه للبيع، و100.18 جنيه للشراء .

 

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