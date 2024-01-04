الجرام بـ 2000 جنيه.. حالة تخبط في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجاة

تعد أسعار الذهب معلومة اقتصادية لها أهمية خاصة لدي المواطنين الراغبين فى الاستثمار فالمعدن الأصفر أصبح وعاء ادخاري آمن وسط ارتباك الأسعار العالمية.

أسعار الذهب اليوم

كما يمثل أسعار الذهب أيضا أهمية بالنسبة للراغبين في شراء الشبكة لمعرفة أسعار الذهب خلال التعاملات اليومية فالمعدن الأصفر يشهد خلال تلك الفترة حالة تخبط حاد الأمر الذي يعد مناسب للشراء حيث بلغ سعر عيار 14 حوالي 2000 جنيه.

وبلغ متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كما يلي :-

عيار 24 بيع 3,583 شراء 3,617

عيار 22 بيع 3,284 شراء 3,316

عيار 21 بيع 3,135 شراء 3,165

عيار 18 بيع 2,687 شراء 2,713

عيار 14 بيع 2000 شراء 2,110

عيار 12 بيع 1,791 شراء 1,809

الاونصة بيع 111,427 شراء 112,493

الجنيه الذهب بيع 25,080 شراء 25,320

الكيلو بيع 3,582,857 شراء 3,617,143



سعر الذهب بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.



أسعار الذهب عالميا



وعلي المستوى العالمي سجلت أسعار الذهب، ارتفاعا وسط حالة ترقب من المستثمرين للمزيد من البيانات وخاصة تقرير الوظائف الأميركية لتوقع الخطوات التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن سياسته النقدية، لكن ارتفاع عوائد السندات الأميركية حد من صعود المعدن النفيس.

وكان المحرك الأكبر لأسعار الذهب خلال الأيام القليلة الماضية تراجع توقعات خفض أسعار الفائدة هذا العام، وسيظل الأمر كذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأظهر محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي 12 و13 ديسمبر أن مسؤولي البنك على قناعة متزايدة بأن التضخم ينحسر، لكنهم أشاروا أيضا إلى درجة عالية من عدم اليقين فيما يخص توقعات خفض الفائدة.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وتراجع مؤشر الدولار لكنه ظل قريبا من ذروة 3 أسابيع التي بلغها في الجلسة السابقة، في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 3.9330 %.

وينتظر المستثمرون بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية وتقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية الجمعة سعيا لوضوح أكبر بشأن المجال المتاح أمام البنك المركزي الأميركي لخفض أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 2043.72 دولار للأونصة، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 21 ديسمبر وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 2051.10 دولار للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 22.97 دولار للأونصة، بينما انخفض البلاتين 0.5 % إلى 966.59 دولار، وارتفع البلاديوم 0.1 % إلى 1066.93 دولار للأونصة.