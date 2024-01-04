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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

2713 جنيها.. هبوط أسعار الذهب اليوم الخميس 4 - 1 - 2024

صدى البلد

واصلت أسعار أعيرة الذهب اليوم الخميس 4 يناير 2024 التراجع بشكل ملحوظ، ليصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 3165 جنيها مقابل أعلى سعر له عند 3400 جنيه.

أسعار الذهب اليوم، الخميس 2024

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس

سعر عيار 24 اليوم الخميس في مصر: 3,617 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم، الخميس، 3,165 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم، الخميس، 2,713 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الخميس

سجّل سعر الجرام اليوم  الخميس عيار 14 للشراء: 2,110 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس

بلغ سعر الجنيه اليوم الخميس عيار 24 للبيع: 25,080 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية

ويرغب المقبلون على الشراء بمعرفة سعر مصنعية الذهب، خاصة سعر مصنعية الذهب على الجرام عيار 21، يكون  بنسبة كبيرة بدءا من 80 وحتى 150 جنيها، وقد تبدأ من 6% من سعر الجرام أو يزيد لدى بعض التجار عند شراء المشغولات الذهبية.

«آي صاغة»: تراجع أسعار الذهب عقب صدور بيانات سوق العمل الأمريكية

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24بيع 3,583 شراء 3,617
عيار 22بيع 3,284 شراء 3,316
عيار 21بيع 3,135 شراء 3,165
عيار 18بيع 2,687 شراء 2,713
عيار 14بيع 2,090 شراء 2,110
عيار 12بيع 1,791 شراء 1,809
الاونصةبيع 111,427 شراء 112,493
الجنيه الذهببيع 25,080 شراء 25,320
الكيلوبيع 3,582,857 شراء 3,617,143
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية في منتصف تعاملات أمس، الأربعاء، وذلك بفعل تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، عقب صدور بيانات اقتصادية سلبية أظهرت ضعف سوق العمل الأمريكية.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتجارة الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بنحو 30 جنيهًا خلال منتصف تعاملات اليوم ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3160 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 30 دولارًا لتسجل مستوى 2033 دولارًا.

وأضاف أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3612 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2709 جنيهات، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2107 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب نحو 25280 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب ارتفعت بنحو 25 جنيهًا، خلال تعاملات أمس، الثلاثاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3200 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 3190 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 10 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2053 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2063 دولارًا. 

في سياق متصل، أظهرت بيانات اقتصادية صادرة منذ قليل، ضعف سوق العمل وتباطؤ الاقتصاد، فقد انخفضت فرص العمل مقارنة بالقراءة السابقة، حيث وفر الاقتصاد الأمريكي 8.790 مليون فرصة عمل في شهر نوفمبر، فيما كانت القراءة السابقة 8.852 مليون فرصة.
في حين تعد بيانات فرص العمل مؤشرًا على وضع سوق العمل الأمريكي، ومدى قدرته على مجاراة ارتفاع الفائدة.

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