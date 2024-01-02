2000 جنيه خلال عام.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة للمواطنين عن عيار21.. فيديو

يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب حالة عدم الاستقرار في أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة، فـالذهب عيار 21 سجل اليوم الثلاثاء مبلغ 3155 جنيها، بعد أن سجل من ثلاث أشهر ماضية مبلغ 2100 جنيه، وفي بداية عام 2023 كان قد سجل 1100 جنيه، بفارق 2000 جنيه مرة واحدة في عام.

وقدمت الإعلامية داليا أيمن خلال تقديم برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 2-1-2024.

سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل3606 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3155 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2704 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 25240 جنيه.

وأكد أمير رزق عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن سلعة الذهب مرتبطة بالعرض والطلب، وأن أسعار الذهب تتحرك بالإقبال عليه.

وأضاف عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن هناك ثلاث أشياء تتحكم في أسعار الذهب، هي: الشاشة العالمية، والدولار في السوق الموازية والعرض والطلب.

2000 جنيه في عام

ولفت إلي أن الفترة الحالية هناك إقبال كبير على شراء سبائك الذهب، موضحًا أن الذهب في مثل هذا التوقيت من العام الماضي كان جرام الذهب بـ 1200 جنيه، واليوم وصل لأكثر من 3000 جنيه، فهناك ارتفاع وصلت لـ 2000 جنيه في عام واحد.



وأشار إلي أن الذهب لا يخسر، وهو الحصان الرابح، وبعده العقارات، وأكد أن خامة الذهب انخفضت في الأسواق، وذلك بسبب قيام المواطنين بشراء كميات كبيرة من الذهب، وتخزينها، وأن شراء الذهب الآن فرصة لأن الذهب في طريقه للزيادة، وسيصل لـ 3500 جنيه في الربع الأول من العام الحالي 2024.

