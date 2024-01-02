شعبة الذهب: المعدن الأصفر لن ينخفض الآن بسبب ارتفاعه عالميا

رد نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب، على سؤال هل هناك تراجع في أسعار الذهب وقال:" للأسف لا يوجد تراجع" ولكن جرام الذهب عيار 21 سجل في الصباح لـ 3160 جنيه وبعد ذلك وصل في المساء لـ 3190 ".



وأضاف سكرتير عام شعبة الذهب، خلال مداخلة هاتفية بالقنوات الفضائية، أن جنيه الذهب وصل لـ 24200 جنيه، وأن السبب في ارتفاع أسعار الذهب، أنه سلعة عالمية وليست محلية.



وأشار إلي أن الذهب يتأثر بالأحداث الدولة، وأن سعر الدولار له تأثير على أسعار الذهب، وايضًا العرض والطلب أثر أيضًا على سعر الذهب بالسوق.



ولفت إلي أن الفترة المقبلة لن يكون هناك ثبات بأسعار الذهب، ولكن الذهب سعره متحرك، وأن الذهب لن ينخفض في الأسعار خلال الفترة الحالية، ولكن في حالة استقرار الوضع العالمي، وتنتهي الحرب سيستقر الذهب.



