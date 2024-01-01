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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شوف بقى كام النهارده .. شعبة الذهب تعلن سعر عيار 21

الذهب
الذهب

تتصدر أسعار الذهب خلال الساعات الأولى من العام الجديد مؤشرات البحث، وذلك بسبب حالة عدم الاستقرار في الأسعار، حيث وصل سعر الذهب اليوم الاثنين لـ جرام الذهب عيار 21، الأكثر شيوعا 3150 جنيها.

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زاد 2000 جنيه في عام.. شعبة الذهب توجه نصيحة للمواطنين بـ2024

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2000 جنيه مرة واحدة.. شعبة الذهب توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين

سجل سعر الذهب اليوم
 

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3600 جنيها للجرام.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3150 جنيها.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2700 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 25200 جنيه.

 

 

أكد أمير رزق عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن سلعة الذهب مرتبطة بالعرض والطلب، وأن أسعار الذهب تتحرك بالإقبال عليه،  وأن هناك ثلاث أشياء تتحكم في أسعار الذهب، هي: الشاشة العالمية، والدولار في السوق الموازية والعرض والطلب.

2000 جنيه في عام

وأضاف عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الفترة الحالية هناك إقبال كبير على شراء سبائك الذهب، موضحًا أن الذهب في مثل هذا التوقيت من العام الماضي كان جرام الذهب بـ 1200 جنيه، واليوم وصل 3350 في عام، فهناك ارتفاع وصلت لـ 2000 جنيه في أشهر قليلة بالعام.


وأشار إلي أن الذهب لا يخسر، وهو الحصان الرابح، وبعده العقارات، وأن الذهب يطلق عليه:" الفلوس تحت قدميك".

خامة الذهب انخفضت وهيصل الجرام لـ 3500 خلال أشهر

وتابع أن خامة الذهب انخفضت في الأسواق، وذلك بسبب قيام المواطنين بشراء كميات كبيرة من الذهب، وتخزينها، وأن شراء الذهب الآن فرصة لأن الذهب في  طريقه للزيادة، وسيصل لـ 3500 جنيه في الربع الأول من العام الحالي.

 

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