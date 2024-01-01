زاد 2000 جنيه في عام.. شعبة الذهب توجه نصيحة للمواطنين بـ2024

تشهد أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة حالة من عدم الاستقرار في الأسعار، وكل يوم هناك سعر جديد لـ الذهب، وذلك بسبب الارتفاعات في الأسعار عالميًا، وخلال الأيام الأخيرة من عام 2023 وصل سعر جرام الذهب عيار 21 لـ أكثر من 3100 جنيه، وهذا السعر مستمر مع الساعات الأولى من عام 2024.

ويسأل المواطنين هل أسعار الذهب سترتفع أم ستنخفض خلال العام الجديد 2024، ولكن الجميع يؤكد أن أسعار الذهب ستظل مستمرة في الارتفاعات خلال الفترة المقبلة، وشعبة الذهب وجهت نصيحة للمواطنين وقالت :" اللي معاه فلوس يشتري ذهب لأن الذهب لا يخسر".

وخلال هذا التقرير نستعرض التوقعات لـ أسعار الذهب خلال العام الجديد:

في البداية علق هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة، على سؤال: "الناس تشتري الذهب ولا تبيع؟" وقال إن هناك قواعد ثابتة هو شراء الذهب عندما يكون سعرها منخفضا.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، أن الذهب على مدار السنوات حافظ للقيمة، وقيمته به وطوال الوقت مكسب، و أن شراء الذهب في الوقت الذي يكون السعر به منخفض، يكون له مكاسب للشخص نفسه، مشيرا إلي أن الفترة الحالية من الممكن أن نشتري الذهب.



وأشار رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة، إلي أن شراء الذهب بأي نوع سواء مشغولات، أو جنيه ذهب، جميعهم يكون له مكاسب للشخص، مرددا مقولة: "الذهب زينة وخزينة" و أن أسعار الذهب عالميًا وصلت لـ 2140 دولاراً، مما يؤثر على أسعار الذهب المحلية.

وأوضح أن سعر الذهب العالمي والسوق المحلية، لا يوجد فارق بينهما بعد قرار الحكومة بالسماح للمواطنين بـ الدخول بالذهب من الخارج دون ضرائب.

كما أكد أمير رزق عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن سلعة الذهب مرتبطة بالعرض والطلب، وأن أسعار الذهب تتحرك بالإقبال عليه، وأن هناك ثلاث أشياء تتحكم في أسعار الذهب، هي: الشاشة العالمية، والدولار في السوق الموازية والعرض والطلب.

2000 جنيه في عام

وأضاف عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الفترة الحالية هناك إقبال كبير على شراء سبائك الذهب، موضحًا أن الذهب في مثل هذا التوقيت من العام الماضي كان جرام الذهب بـ 1200 جنيه، واليوم وصل 3350 في عام، فهناك ارتفاع وصلت لـ 2000 جنيه في أشهر قليلة بالعام.



وأشار إلي أن الذهب لا يخسر، وهو الحصان الرابح، وبعده العقارات، وأن الذهب يطلق عليه:" الفلوس تحت قدميك".

خامة الذهب انخفضت وهيصل الجرام لـ 3500 خلال أشهر

وتابع أن خامة الذهب انخفضت في الأسواق، وذلك بسبب قيام المواطنين بشراء كميات كبيرة من الذهب، وتخزينها، وأن شراء الذهب الآن فرصة لأن الذهب في طريقه للزيادة، وسيصل لـ 3500 جنيه في الربع الأول من العام الحالي.