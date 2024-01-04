مستشار وزير التموين: زيادة أسعار الذهب غير مبررة ولا تشتروا الآن

نصح الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب المواطنين عبر صدى البلد بعدم التكالب على شراء الذهب عند القمم والأسعار المرتفعة قائلا: ننصح بالانتظار قليلا وعدم الشراء في أوج الارتفاع.
وأكد الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أن الارتفاعات الموجودة في أسعار الذهب غير منطقية أو مبررة، مشيرا إلى أن تلك الزيادة جاءت بعد زيادة الطلب، وقلة المعروض.
وأشار مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، إلى أن كميات الذهب حاليا ليست كبيرة، مؤكدا توقعه كميات كبيرة من الذهب في العام الحالي.
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4-1-2024
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|عيار 24
|بيع 3,583 شراء 3,617
|عيار 22
|بيع 3,284 شراء 3,316
|عيار 21
|بيع 3,135 شراء 3,165
|عيار 18
|بيع 2,687 شراء 2,713
|عيار 14
|بيع 2,090 شراء 2,110
|عيار 12
|بيع 1,791 شراء 1,809
|الاونصة
|بيع 111,427 شراء 112,493
|الجنيه الذهب
|بيع 25,080 شراء 25,320
|الكيلو
|بيع 3,582,857 شراء 3,617,143
|قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر