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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مستشار وزير التموين: زيادة أسعار الذهب غير مبررة ولا تشتروا الآن

ناجي فرج
ناجي فرج

نصح الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب المواطنين عبر صدى البلد بعدم التكالب على شراء الذهب عند القمم والأسعار المرتفعة قائلا: ننصح بالانتظار قليلا وعدم الشراء في أوج الارتفاع.

 

وأكد الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أن الارتفاعات الموجودة في أسعار الذهب غير منطقية أو مبررة، مشيرا إلى أن تلك الزيادة جاءت بعد زيادة الطلب، وقلة المعروض.

وأشار مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، إلى أن كميات الذهب حاليا ليست كبيرة، مؤكدا توقعه كميات كبيرة من الذهب في العام الحالي. 

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4-1-2024

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24بيع 3,583 شراء 3,617
عيار 22بيع 3,284 شراء 3,316
عيار 21بيع 3,135 شراء 3,165
عيار 18بيع 2,687 شراء 2,713
عيار 14بيع 2,090 شراء 2,110
عيار 12بيع 1,791 شراء 1,809
الاونصةبيع 111,427 شراء 112,493
الجنيه الذهببيع 25,080 شراء 25,320
الكيلوبيع 3,582,857 شراء 3,617,143
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

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