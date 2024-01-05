اخبار مصر| 600 فرصة عمل برواتب 13 ألف جنيه.. مفاجأة فى أسعار الكهرباء بسبب الدولار

اخبار مصر... وفرت وزارة العمل 600 فرصة عمل في عددِ من التخصصات، برواتب تصل إلى 13 ألف جنيه شهريا في بعض المهن، فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعي، وإجازات سنوية، ومكافأة... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأنين الإقليمي والعالمي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

السيسي لوفد أمريكي: ضرورة وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات وحل عادل للقضية الفلسطينية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الخميس، وفداً أمريكياً يضم كلا من السيناتور كريستوفر فان هولين والسيناتور جيفري ميركلي، عضوي مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية.

البابا تواضروس لـ«مدبولي»: نصلى من أجل بلدنا لحمايتها من كل مكروه.. صور

توجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، إلى مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية؛ لتقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بـ عيد الميلاد المجيد.

وزير الدفاع للبابا تواضروس: مصر ستظل بنسيجها الوطنى نموذجاً فريداً لكل الشعوب

قام الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يرافقه الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة بتقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الأسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد وذلك بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية .

600 فرصة عمل برواتب 13 ألف جنيه لأصحاب هذه المهن

وفرت وزارة العمل 600 فرصة عمل في شركة للأمن والحراسة في عددِ من التخصصات ، برواتب تصل إلي 13 ألف جنيه شهريا في بعض المهن ، فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعي، وإجازات سنوية، ومكافأة.

التضامن الاجتماعي تواصل تلقى طلبات الراغبين في الإشراف على حج الجمعيات الأهلية

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي تلقي طلبات الراغبين في الإشراف على حج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1445 هـ - 2024 م من أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في الإشراف أو ممثلي الجهة الإدارية، وذلك حتى 16 يناير الجاري، على أن يتم إجراء الاختبارات لاختيار من يقومون بالإشراف على حج الجمعيات الأهلية.

وزير النقل: تسيير خط بين ميناء زايد وموانئ البحر الأحمر وخليج السويس والعقبة

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل خلال فعاليات التوقيع بالأحرف الأولي لعقد منح التزام تطوير وإدارة وتشغيل وصيانة محطات الركاب السياحية بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ومجموعة موانئ أبوظبي ، إن شركة أبوظبي أصبحت شريك هام وأساسي لتطوير الموانئ وكذلك مجال جديد تشغيل محطات الركاب .

كامل الوزير: مشروعاتنا لم تتأثر بأحداث البحر الأحمر

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل خلال فعاليات التوقيع بالأحرف الأولي لعقد منح التزام تطوير وإدارة وتشغيل وصيانة محطات الركاب السياحية بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ومجموعة موانئ أبوظبي، إن مشروعات الوزارة الجاري تنفيذها علي البحر الأحمر، لم ولن تتأثر بما تشهده الملاحة في البحر الأحمر من أحداث.

الوزير: تحصيل مليون دولار سنويًا من تشغل محطات الركاب السياحية مع موانئ أبوظبي

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل خلال فعاليات التوقيع بالأحرف الأولي لعقد منح التزام تطوير وادارة وتشغيل وصيانة محطات الركاب السياحيه بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ومجموعة موانئ أبوظبي ، إنه سيتم تحصيل مليون دولار سنويًا من خلال هذا العقد ومدته 15 سنة، مشيرا إلى أنه لم يكن الناتج من التعاقد قاصرا على إيرادات التعاقد فقط وانما من السياحة الأجنبية الوافدة على تلك محطات الركاب السياحية.

وزير النقل: مصر لا تبيع موانئها والتعاقدات مع الشركات للإدارة فقط

شدد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل على أن مصر لا تبيع موانيها ولا يتم الاستحواذ عليها وأن التعاقد مع موانئ أبوظبي في محطات سفاجا والغردقة وشرم الشيخ تعاقد إدارة وتشغيل وتطوير محطات الركاب السياحية ويتم إعادة تسليمها بعد 15 سنة ليس بيعا أو استحواذا.

رئيس الوزراء يتابع مع وزير قطاع الأعمال جهود تطوير محالج القطن وإعادة تأهيلها

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام؛ وذلك في إطار متابعة جهود تطوير محالج القطن وإعادة تأهيلها، ضمن مشروع تطوير شركات القطن والغزل والنسيج.

بنك مصر يصدر شهادة ادخارية جديدة بأعلى عائد سنوي.. تفاصيل

قرر بنك مصر إعادة اصدار الوعاء الادخاري الجديد شهادة "طلعت حرب"; وهي شهادة ادخار مدتها سنة تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة وتبلغ نسبة العائد للشهادة 27% سنويًا تصرف بنهاية مدة الشهادة، هذا ومن الممكن أن يصرف العائد شهريًا بعائد %23.5 سنويًا، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب، ويتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء.

النقل تكشف تفاصيل عقد إدارة محطات الركاب والسفن السياحية بعدد من الموانئ

شهد المهندس كامل الوزير وزير النقل، فعاليات التوقيع بالأحرف الأولي لعقد منح التزام بناء وتطوير وادارة وتشغيل وتسويق وصيانة واعادة تسليم محطات الركاب والسفن السياحيه بموانئ الغردقة وسفاجا وشرم الشيخ بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر و مجموعة موانئ أبوظبي ، ووقع على العقد كل من اللواء/ محمد عبدالرحيم رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لموانىء البحر الاحمر واحمد المطوع الرئيس التنفيذي الاقليمي لمنطقة الشرق الوسط لمجموعة موانىء ابوظبي

التفاصيل الكاملة للشهادة البلاتينية الجديدة من البنك الأهلي المصري

أعلن البنك الأهلي المصري عن إصدار الشهادة البلاتينية ومدتها سنة بعائد يصل إلى 27% يصرف في نهاية مدة الشهادة، أو بعائد يبلغ 23.5 % يصرف شهرياً.

الصرف شهريا وسنويا .. البنك الأهلى يطرح شهادات جديدة بأعلى عائد

قرر البنك الاهلى طرح شهادتي ادخار لمدة عام، بعائد 23.5% بعائد يصرف شهريًا، و27% بعائد يصرف نهاية المدة بعد عام.

لبدء تنفيذ مشروع مترو أبوقير.. بيان عاجل من النقل لسكان الإسكندرية

أعلنت وزارة النقل أنه سيتم إيقاف تشغيل خط قطار سكة حديد أبوقير الحالي طبقا للتوقيتات الموضحة بالأسفل ، وذلك للبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مترو الإسكندرية (أبوقير / محطة مصر)

بسبب الدولار .. مفاجأة فى أسعار الكهرباء 2024

نشر جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على الموقع الالكترونى أسعار شرائح الكهرباء الجديدة بعد زيادة الأسعار ، وأوضح الجهاز فى منشوره أن هذه الزيادة تبدأ من يناير الجارى وتنتهى فى 30 يونيو القادم فقط .