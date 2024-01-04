وزير النقل: مصر لا تبيع موانئها والتعاقدات مع الشركات للإدارة فقط

شدد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل على أن مصر لا تبيع موانيها ولا يتم الاستحواذ عليها وأن التعاقد مع موانئ أبوظبي في محطات سفاجا والغردقة وشرم الشيخ تعاقد إدارة وتشغيل وتطوير محطات الركاب السياحية ويتم إعادة تسليمها بعد 15 سنة ليس بيعا أو استحواذا.



جاء ذلك خلال فعاليات التوقيع بالأحرف الأولي لعقد منح التزام تطوير وادارة وتشغيل وصيانة محطات الركاب السياحية بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ومجموعة موانئ أبوظبي ، إنه سيتم تحصيل مليون دولار سنويًا من خلال هذا العقد ومدته 15 سنة، مشيرا إلى أنه لم يكن الناتج من التعاقد قاصرا على إيرادات التعاقد فقط وانما من السياحة الأجنبية الوافدة على تلك محطات الركاب السياحية.

وأشار إلى أن العقد يشمل تسير خط كروز بين مينا زايد والثلاث موانئ في منطقة البحر الأحمر وخليج السويس والعقبة المطورين على أعلى مستوى.

وأوضح أن العقد النهائي سوف يتم تحرير في القريب العاجل لمدة 15 سنة.

وقال الوزير "قادرون على تشغيل المحطات ولكن الافضل الشركات مع اشقائنا لكونهم يملكون مراكب تنقل الركاب السائح من ميناء زايد في الإمارات إلى ميناء العقبة وشرم وسفاجا.

