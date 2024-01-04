600 فرصة عمل برواتب 13 ألف جنيه لأصحاب هذه المهن

وفرت وزارة العمل 600 فرصة عمل في شركة للأمن والحراسة في عددِ من التخصصات ، برواتب تصل إلي 13 ألف جنيه شهريا في بعض المهن ، فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعي، وإجازات سنوية، ومكافأة.

وقالت وزارة العمل : إن فرص العمل بالشركة المصرية الأوروبية للأمن والحراسة منها 10 مدير موقع بالتجمع الثالث براتب 13 ألف جنيه ، ضابط شرطة ، والعمل 8 ساعات ، ويومي الجمعة والسبت إجازة ، مكافأة شهرية، و 10 أمن إداري بجوار محطة مترو العتبة والراتب 4500 جنيه والعمل 10 ساعات و4 أيام راحة ، و100 فرد أمن بمعهد بالتجمع الثالث والراتب 4850 جنيها، و4 أيام راحة ، مكافاة شهرية، و100 فرد بودي جارد بمعهد بالتجمع الثالث والراتب 5200 جنيه ، 8 ساعات عمل والجمعة والسبت إجازة ، مكافأة شهرية.

كما تطلب الشركة 200 فرد أمن إداري كمبوند 6 أكتوبر والراتب 4800 جنيه و4 أيام راحة بالإضافة إلي سكن، و100 فرد أمن إداري بشركة بترول بمدينة نصر ، عباس العقاد والراتب 4500 جنيه و 4 أيام إجازة ، مكافأة ، و10 بودي جارد بمعهد بالتجمع الثالث والراتب 5500 جنيه والعمل 8 ساعات ، والجمعة والسبت إجازة ، مكافآت شهرية.

وتطلب الشركة 10 مشرف أمن لشركة بترول بمدينة نصر ، عباس العقاد والراتب 5200 جنيه ، و4 أيام إجازة ، مكافأة، و10 مشرف امن بسفارة بمصر الجديدة يشترط الخبرة ، والراتب 6000 جنيه ، والعمل 12 ساعة، و6 أيام إجازة ، و30 فرد أمن لمبني إداري مساكن شيراتون ، جسر السويس ، الأزهر والراتب يتراوح بين 3500 إلي 4500 جنيه و4 أيام راحة ، و20 فرد أمن إداري بفندق بالتحرير والراتب 3400 جنيه، وصرف وجبتين ، و4 أيام راحة ،و12 ساعة عمل .

وعنوان الشركة المصرية الأوروبية للأمن والحراسة 12 شارع صقلية متفرع من شارع حسانين هيكل - عباس العقاد - أمام رجب العطار ، وتليفون المدير المسئول 01022151740/01113714156/ 01220946209/01060229639

وأوضحت الوزارة أن هذه الفرص تم توفرها من خلال النشرة الشهرية التي تصدر عن الوزارة، ,التقديم عليها خلال شهر يناير الجارى ،عن طريق الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة، أو مديرية العمل بالقاهرة ،أو عن طريق أرقام وعنوان الشركة المذكورة ؛ وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل على "الإنترنت".