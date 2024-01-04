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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الدفاع للبابا تواضروس: مصر ستظل بنسيجها الوطنى نموذجاً فريداً لكل الشعوب

وزير الدفاع وقادة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

قام الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يرافقه الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة بتقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الأسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد وذلك بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية .

وزير الدفاع

وأشار الفريق أول محمد زكى إلى أن الإحتفال بميلاد السيد المسيح يمثل إحياءاً لقيم المحبة والتسامح والسلام التى دعت إليها الشرائع السماوية لنشر الخير على الأرض ونبذ التطرف ، معرباً عن إعتزازه بعطاء رجال القوات المسلحة من الأقباط الذين يؤدون مهامهم الوطنية للحفاظ على تراب هذا الوطن وصون أمن شعبه العظيم ، ومؤكداً أن مصر ستظل بنسيجها الوطنى نموذجاً فريداً لكل الشعوب وموطناً للأديان ورمزاً للتماسك والتسامح والوحدة الوطنية من جيل إلى جيل .

البابا تواضروس

من جانبه قدم قداسة البابا تواضروس الثانى الشكر والتقدير لرجال القوات المسلحة على جهودهم الوطنية المخلصة ، مؤكداً على وقوف المصريين بجميع طوائفهم إلى جوار جيشهم العظيم فى مواجهة كافة التحديات التى تواجه الوطن وأن الجميع على قلب رجل واحد لخدمة الوطن وحماية أمنه وإستقراره ، متمنياً دوام التوفيق لمصرنا الغالية وقواتها المسلحة الباسلة التى ستظل دائماً درعاً قوياً وحصناً منيعاً لمصر وشعبها.

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وزير الدفاع الفريق أول محمد زكى البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر

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