كامل الوزير: مشروعاتنا لم تتأثر بأحداث البحر الأحمر

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل خلال فعاليات التوقيع بالأحرف الأولي لعقد منح التزام تطوير وإدارة وتشغيل وصيانة محطات الركاب السياحية بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ومجموعة موانئ أبوظبي، إن مشروعات الوزارة الجاري تنفيذها علي البحر الأحمر، لم ولن تتأثر بما تشهده الملاحة في البحر الأحمر من أحداث.

وأضاف: «أن قناة السويس تأثرت يوم أو اثنين لكنها تعود لطبيعيتها بشكل تدريجي».

وأشار إلى أن العقد يشمل تسير خط كروز بين مينا زايد والثلاث موانئ في منطقة البحر الأحمر وخليج السويس والعقبة المطورين على أعلى مستوى.

وأوضح أن العقد النهائي سوف يتم تحرير في القريب العاجل لمدة 15 سنة.

وقال الوزير " قادرون على تشغيل المحطات ولكن الأفضل الشركات مع أشقائنا لكونهم يملكون مراكب تنقل الركاب السائح من ميناء زايد في الإمارات إلى ميناء العقبة وشرم وسفاجا.