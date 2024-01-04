وزير النقل: تسيير خط بين ميناء زايد وموانئ البحر الأحمر وخليج السويس والعقبة

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل خلال فعاليات التوقيع بالأحرف الأولي لعقد منح التزام تطوير وإدارة وتشغيل وصيانة محطات الركاب السياحية بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ومجموعة موانئ أبوظبي ، إن شركة أبوظبي أصبحت شريك هام وأساسي لتطوير الموانئ وكذلك مجال جديد تشغيل محطات الركاب .

وأشار إلى أن العقد يشمل تسير خط كروز بين مينا زايد والثلاثة موانئ في منطقة البحر الأحمر وخليج السويس والعقبة المطورين على أعلى مستوى.

وأوضح أن العقد النهائي سوف يتم تحرير في القريب العاجل لمدة 15 سنة.

وقال الوزير: قادرين على تشغيل المحطات ولكن الأفضل الشركات مع اشقائنا لكونهم يملكون مراكب تنقل الركاب السائح من ميناء زايد في الإمارات إلى ميناء العقبة وشرم وسفاجا.