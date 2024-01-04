عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الوزير: تحصيل مليون دولار سنويًا من تشغل محطات الركاب السياحية مع موانئ أبوظبي

وزير النقل
وزير النقل

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل خلال فعاليات التوقيع بالأحرف الأولي لعقد منح التزام تطوير وادارة وتشغيل وصيانة محطات الركاب السياحيه بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ومجموعة موانئ أبوظبي ،  إنه سيتم تحصيل مليون دولار سنويًا من خلال هذا العقد ومدته 15 سنة، مشيرا إلى أنه لم يكن الناتج من التعاقد قاصرا على إيرادات التعاقد فقط وانما من السياحة الأجنبية الوافدة على تلك محطات الركاب السياحية.

وأشار إلى أن العقد يشمل تسير خط كروز بين مينا زايد والثلاث موانئ في منطقة البحر الأحمر وخليج السويس والعقبة  المطورين على أعلى مستوى.

وأوضح أن العقد النهائي سوف يتم تحرير  في القريب العاجل لمدة 15 سنة.

وقال الوزير "قادرون على تشغيل المحطات ولكن الأفضل الشركات مع أشقائنا لكونهم يملكون  مراكب تنقل الركاب السائح من ميناء زايد في الإمارات إلى ميناء العقبة وشرم وسفاجا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المحاسب مات .. تطور صادم في إطلاق الرصاص بمحل كبابجي شهير بأكتوبر

800 جنيه| تراجع سعر الذهب في محال الصاغة.. وعيار 21 يعود مجددًا

بعد انخفاض الأعلاف.. تحرك جديد فى أسعار الدواجن اليوم الخميس

200 جنيه| الحكومة تفجر مفاجأة بشأن سعر أسطوانة البوتاجاز الحقيقي

بسبب الدولار .. مفاجأة فى أسعار الكهرباء 2024

تطوّر عاجل في أزمة الشيبي والشحات.. وتحرك مفاجئ من الأهلي

غضب جماهيري ضد فيتوريا| بديل كوكا يثير أزمة.. ومدافع الأهلي ينقذ المنتخب

عاجل| زيادة تصل إلى 15% في زيوت الطعام.. والتطبيق بداية من يناير| قائمة الأسعار

ترشيحاتنا

تدخل سافر وإشعال للتوتر .. تحركات عربية للتصدي لانتهاكات إثيوبيا بحق الصومال

بسبب فيلم اصحاب ولا اعز .. يوتيوبر يسب منى زكى والمحكة تصدر قرارها

رابط مسابقة النيابة الادارية للتعرف علي الشروط والأماكن لدفعة 2023

الحوثي يحذر أمريكا : أي استهداف لليمن يستدعي ردًا واسعًا وكبيرًا

وزير الخارجية البريطاني يهدد الحوثيين بسبب الهجمات في البحر الأحمر

سبب غياب العرض السوداني آيس دريم عن مهرجان المسرح العربي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش بس الصغيّرين الكبار كمان | مضاعفات غير مأمونة لـ الجديري المائي

وزير الدفاع للبابا تواضروس: مصر ستظل بنسيجها الوطنى نموذجاً فريداً لكل الشعوب

احترس.. فعل هذه العادة اليومية 3 دقائق يهددك بأمراض كثيرة|أبرزها تلف المعدة

هتخس بسرعة.. جمال شعبان يكشف 10 وصايا سحرية للتخلص من الكرش

فيديو

وزير الدفاع للبابا تواضروس: مصر ستظل بنسيجها الوطنى نموذجاً فريداً لكل الشعوب

العودة للسفاح .. نضال الأحمدية تحذر شيرين عبد الوهاب بعد انتشار خبر ارتباطها

بعد أيام من فقدانه.. شاهد رد فعل الفيلة الأم عند لقاء طفلها

صبحي ومجلس الأولمبية ورؤساء الاتحادات لمتابعة استعدادات المنتخبات الوطنية.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ