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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السيسى يتفقد عددا من الطرق والمحاور بمنطقة القاهرة الجديدة.. فيديو

صدى البلد

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى عددا من الطرق والمحاور الجديدة بمنطقة القاهرة الجديدة،  التي تم تنفيذها والجاري العمل بها بمنطقة القاهرة الجديدة، والتي تستهدف إحياء مساحة 15 ألف فدان ما بين جنوب طريق السخنة والقاهرة الجديدة والاستفادة منها في مختلف المجالات الاقتصادية والعمرانية، بما يزيد الدخل القومي ويوفر فرص عمل في قطاعات متنوعة.

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جاء ذلك وفقا لخبر عاجل على قناة “إكسترا نيوز”. وصرح الرئيس السيسي، خلال تفقده مشروعات الطرق: "إحنا هنا بنتكلم في 15 ألف فدان، والتطوير اللي بنعمله ده بنقدم 15 ألف فدان تنمية عمرانية، وتنمية ممكن تتعمل فيها مناطق صناعية وكلام كتير أوي، أنت بينك وبين القاهرة الجديدة أد إيه؟ مفيش حاجات بسيطة".

وأضاف الرئيس السيسي: "النهاردة الشبكة اللي بنعملها 15 ألف فدان دول هنبقى قادرين نجيب، سواء القاهرة الجديدة أو مناطق أخرى، المستثمرين ونضيف إليها 15 ألف فدان أخرى".

واستمع الرئيس السيسي لشرح عن مشروع ربط القاهرة الجديدة بالدائرى الأوسطى وتطوير طريق سوق السيارات والمنطقة المحيطة به، واطمئن من القائمين عليه من عمل الدراسات المرورية المستقبلية ودراسات أخطار السيول ومراعاة توفير وقت الرحلات واستهلاك الوقود.

وتابع الرئيس السيسي: "السخنة لها طريقين، الطريق الجديد والطريق القديم الليى بنطوره". كما استمع الرئيس السيسي لأعمال تطوير شبكة الطرق بالقاهرة الجديدة لتيسير الحركة المرورية بين محور التسعين الجنوبى ومحور التسعين الشمالي عن طريق محور جمال عبد الناصر، ومحور السادات، طريق دائري، داخل القاهرة الجديدة. وواصل الرئيس السيسى: "لما تيجى تتكلم عن نمو عمرانى خلال الـ5 أو 10 سنوات المقبلين للمنطقة دى وحجم الحركة المرورية؟"، رد أحد المسئولين: "اتدرست بدراسة مرورية مظبوطة جدا".
 

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