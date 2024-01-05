البابا تواضروس يكشف تفاصيل زيارة الرئيس السيسي للتهنئة بعيد الميلاد بالكاتدرائية

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فيديو للبابا تواضروس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك سرد خلاله تفاصيل زيارات الرئيس السيسي للتهنئة بعيد الميلاد.

واكد البابا تواضروس ان زيارة الرئيس السيسي للكاتدرائية تاتي لتهنيئة المصريين جميعا لافتا ان هذا التقليد به شكل من اشكال المواطنة والمساواة لافتا ان هذا التقليد لم يكن موجود فيما قبل .

واشار الي ان زيارة الرئيس السيسي لم تستغرق عدة دقائق لكن أثرها كبير جدا بالنسبة للجميع.

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