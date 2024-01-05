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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوات المسلحة تهنئ الإخوة المسيحيين بمناسبـة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد

القوات المسلحة
القوات المسلحة

بعث الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ببرقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد جاء فيها: "قداسة البابا تواضروس الثانى. بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية يطيب لى أن أبعث إلى قداستكم والأخوة الأقباط بأطيب التهانى بحلول عيد الميلاد المجيد ، أعاده الله عليكم وعلى أبناء الوطن بكل الخير واليمن والبركات.

القوات المسلحة

إن رجال القوات المسلحة مسلمين وأقباط وهم يهنئون قداستكم بعيد الميلاد المجيد يؤكدون بذل كافة الجهود للوفاء بالمهام والمسؤليات التى يحملون أمانتها للحفاظ على عزة وشموخ الدولة المصرية.

مؤكدين أن وحدة نسيجنا الوطنى هى الدعامة الحقيقية لبناء أمتنا العظيمة وتاريخها الحضارى جيلاً بعد جيل ؛ حفظكم الله وبارك عطائكم وكل عام وقداستكم بخير.

رئيس الأركان

كما بعث الفريق  أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بنفس المناسبة.

وزير الدفاع

هذا وقد أصدر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة من الأقباط بمناسبـة عيد الميلاد المجيد.

كما أصدر الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً مماثلاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة من الأقباط بنفس المناسبة.

القوات المسلحة عيد الميلاد المجيد الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع البابا تواضروس الثاني البابا تواضروس

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