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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لو بتدور على شغل.. 660 فرصة عمل متوفرة للمؤهلات المختلفة في هذه المناطق

وزير العمل
وزير العمل

وفرت وزارة العمل  660 فرصة عمل في شركات الأمن والحراسة ، برواتب تصل إلي 4500 ألف جنيه شهريا ، فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعي، وأرباح ، وإجازات سنوية، ومواصلات وإقامة.

وقالت الوزارة : إن فرص العمل شركة كونتراك للأمن والحراسة، تتمثل في 360 فرد أمن، برواتب تتراوح ما بين 3900 إلي 4500 جنيه،  ويشترط في المتقدمين الحصول علي مؤهل متوسط ، وإعدادية، والسن من 21 إلي 50 سنة ، ومواقع العمل : الشيخ زايد، والتجمع الخامس والتجمع الأول.

وعنوان الشركة فيلا 216 شارع 28 خلف مدرسة اخناتون - التجمع الخامس ، وتليفون المدير المسئول 01277568336 .

كما تطلب شركة جراند سيرفس للأمن والخدمات ، 200 فرد أمن ، ويشترط الحصول علي مؤهل عالي، فوق المتوسط، والسن من 20 إلي 48 سنة ، ومزايا التأمين الاجتماعي والطبي ، والعمل 12 ساعة  ، ومواقع العمل : أكتوبر، براتب 4000 جنيه ، فضلا عن الإقامة والمواصلات الداخلية ، والعمل بالساحل الشمالي ، بالإضافة إلي 3 وجبات ، ومواصلات، أما العمل بالعين السخنة المرتب 4500 جنيه فضلا عن الإقامة، والعمل في وسط البلد، الراتب 3500 جنيه ، بكمبوند بالتجمع الخامس الراتب 3900 جنيه فضلا عن الإقامة والمواصلات الداخلية .

وعنوان الشركة 5 شارع حافظ رمضان خلف سيتي سنتر أول مكرم عبيد ، تليفون المدير المسئول  01212700069/ 0223493493

وتطلب شركة حراسات للأمن والحرسة، 100 فرد أمن إداري ، ويشترط الحصول علي مؤهل متوسط وعالي، والراتب 4500 جنيه ، والسن من 21 إلي 45 سنة ، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي ، وبوليصة تأمين ، وإجازات سنوية ، وأرباح،  ومواقع العمل بمدينة نصر، والتجمع، ووسط البلد، ومصر الجديدة ، والجيزة، والرحاب و6 أكتوبر.

عنوان الشركة 14 شارع عبد الخالق ثروت  وسط البلد  القاهرة، تليفون المدير المسئول   01276172548.

وأوضحت الوزارة أن هذه الفرص تم توفرها من خلال النشرة الشهرية التي تصدر عن الوزارة، التقديم عليها خلال شهر يناير الجاري ،عن طريق الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة أو مديرية العمل بالقاهرة ،أو عن طريق أرقام وعناوين الشركات المذكورة ؛ وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل على "الإنترنت" .

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