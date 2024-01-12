عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

العالمية للأرصاد الجوية: العام الحالي قد يحطم الرقم القياسي للاحترار

صدى البلد

أعربت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، عن توقعاتها بأن تتجاوز درجة الاحترار في العام الجاري درجات الحرارة القياسية العالمية التي سجلها العام الماضي، التي اقتربت من مستوى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، محذرة من أن درجات الحرارة القياسية المتوقعة ستكون مصحوبة بتأثيرات اجتماعية واقتصادية كبيرة.

وأفادت المنظمة، في بيان من مقرها في جنيف اليوم الجمعة، بأنها اعتمدت في توقعاتها على ست مجموعات بيانات دولية رائدة تستخدم لرصد الحرارة العالمية، مضيفة أن متوسط درجة الحرارة العالمية السنوي في عام 2023 كان بين مستوى (1.45 ± 0.12) درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة (1850-1900).

زيادة درجة الحرارة

وأشارت إلى أن اتفاق باريس يهدف إلى الحد من زيادة درجة الحرارة على المدى الطويل بما لا يزيد عن 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.

وذكرت المنظمة أن الحرارة الشديدة في عام 2023 كان لها تأثيرات واضحة على الصحة، كما ساهمت في تأجيج حرائق الغابات المدمرة. وفي الوقت نفسه، خلّفت الأمطار الغزيرة والفيضانات والأعاصير المدارية المتصاعدة بسرعة سلسلة من الدمار والموت وخسائر اقتصادية فادحة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عشيقة رئيس مياه شرب أسوان تعترف : أقمنا علاقة بغرفته بالفندق |خاص

مكالمات هاتفية فضحته| تفاصيل رشوة طالت مسئولًا كبيرًا بالكسب غير المشروع.. ماذا حدث؟

حل أزمة المعاش المبكر .. بشرى لمتضرري قانون التأمينات

مضطرون لهذا الإجراء | الكاف يوجه صدمة لـ الزمالك

نبأ غير سار| الاتحاد الإفريقي يعلن أزمة جديدة تواجه الأهلي الفترة المقبلة

صندوق النقد يحسم الجدل| وثيقة تكشف سعر الدولار المتوقع في مصر خلال 2024.. ماذا عن التعويم؟

حريق هائل يلتهم مطعم شهير في التجمع الخامس| فيديو

دعاء أول ليلة من رجب.. ردده يقضى حوائجك ويرزقك من حيث لا تحتسب

ترشيحاتنا

انطلاق تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2024.. تعرف على طريقة التقديم

الجيش الأمريكي: استهدفنا موقع رادار للحوثيين في اليمن بصواريخ توماهوك

الاتفاق السعودي: الزمالك لديه قاعدة جماهيرية كبيرة في الإمارات

فضل شهر رجب في شريعة الإسلام.. اعرف مكانته عند العرب

سعر الريال السعودي رسميا في البنوك اليوم

مفاجأة غير سعيد لتجار الدولار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للمرة الثانية.. أهالي الشرقية يرحبون بالمطربة شمس الكويتية بحفاوة

توقف عن تناول القهوة فورًا.. في هذه الحالة

مرصع بالكريستالات.. سعر صادم لفستان زينة في السعودية

توب شفاف وبنطال جلد.. ميرنا نور الدين تفاجئ متابعيها بأحدث ظهور

فيديو

سوسن بدر: لدي 3 أحفاد أكبرهم بالجامعة.. وأبكي عند مشاهدة دوري بفيلم الفرح

بلبسه يومين وأقلعه.. زوجة عصام صاصا تكشف سبب خلعها للحجاب/ فيديوجراف

أمرأة أربكت إسرائيل.. عديلة هاشم محامية تحرج العالم في محكمة العدل

مدرب الزمالك الجديد.. كيروش أم فينجادا؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الحوادث الجوية.. قواعد من التحليل وعلم من الإجراءات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: من القلب أدعو

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: سحر اللغة العربية في التربية

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: عقدة آبى أحمد..النيل والبحر

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: المادة ٩٩ بالفيتو أسقطت هيئة الأمم المتحدة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: العالم.. بتوقيت غزة!

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: هل يتم إجبار إسرائيل على وقف المذاب.ح فى غزة بالقوة !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى يطيح بنتنياهو وبايدن

اﻟﻤﺰﻳﺪ