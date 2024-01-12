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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تزايد اشتعال 10 صراعات حول العالم في 2024 | إنفوجراف

صدى البلد

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن الصراعات حول العالم .

وقال المركز إنه من المرجح أن يشهد عام 2024 تزايد وتيرة 10 صراعات حول العالم، في مقدمتها حرب غزة، والأزمة الأوكرانية، والحرب السودانية.

لافتا ان فشل الجهود الدبلوماسية في مواجهة الصراعات الدولية يرجع إلى احتدام التنافس الدولي بين القوى الكبرى.

وتابع انه برغم تجنب إيران وأذرعها المسلحة للدخول في صراع مباشر مع واشنطن وإسرائيل، فإن حرب غزة قد تؤدي إلى إشعال فتيل المواجهة بينهما.

واوضح ان انهيار السودان المحتمل بسبب الحرب سيؤثر سلبًا على دول الساحل والقرن الإفريقي والبحر الأحمر.

ومن المحتمل أن تواجه أوكرانيا شتاءً قاتمًا، بسبب نفاذ الذخيرة الأوكرانية، وتراجع الدعم الغربي لكييف.

واوضح انه على الرغم من مساعي واشنطن وبكين إلى تهدئة التوترات تبقى الانتخابات التايوانية والتوترات في بحر الصين الجنوبي بمثابة اختبار لذوبان الجليد بين البلدين

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