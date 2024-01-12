أخبار مصر |السيسي وسوناك يتفقان على ضرورة وقف الحرب ضد غزة وتأمين الملاحة بالبحر الأحمر.. وخطط لتصنيع "الأدوية الهامة" محليا

أخبار مصر ...تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء المملكة المتحدة "ريشي سوناك"، تناول تطورات المشهد الإقليمي في ضوء الأوضاع الراهنة في قطاع غزة، حيث تم استعراض التحركات والاتصالات الجارية للدفع في اتجاه وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وتبادل المحتجزين.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأنين الإقليمي والعالمي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية



السيسي وسوناك يتفقان على ضرورة وقف الحرب ضد غزة وتأمين الملاحة بالبحر الأحمر

وشدد الرئيس السيسي على مسئولية المجتمع الدولي لضمان نفاذ المساعدات الإغاثية لأهالي القطاع لإنهاء معاناتهم الإنسانية التي طال أمدها.



كما تطرق الاتصال إلى الأوضاع في منطقة البحر الأحمر وأمن الملاحة، حيث تم التشديد على أهمية العمل المكثف لتجنب توسيع دائرة الصراع في المنطقة، وتعزيز عوامل الأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي.



هيئة الدواء: لدينا التكنولوجيا القادرة على تصنيع المستحضرات الدوائية المهمة

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، اهتمام الدولة بمحور التصدير، وأن قطاع الدواء يشهد حالياً طفرة غير مسبوقة؛ مشيدا بجهود شركاء الصناعة ودورهم البارز في خدمة الوطن، ودعم ريادة مصر الإقليمية.

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

رياح وأتربة.. توقعات مثيرة من الأرصاد عن حالة الطقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الصعيد، دافئ على جنوب سيناء.. بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.



مدبولي: المستثمرون أكدوا أن الأزمة الاقتصادية مثلت فرصة لتعميق نسبة المكون المحلي بالصناعة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن ملف تعميق الصناعة المحلية يحتل أولوية وأهمية قصوى في أجندة عمل الدولة المصرية، بداية من القيادة السياسية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والحكومة المصرية ومختلف أجهزة الدولة، تعمل على بذل الجهد في هذا الملف، كونه يُمثل مستقبل الدولة المصرية، حيث أن إضافة منشأة صناعية أو مبنى صناعي، من شأنه أن يزيد من قدرة الدولة، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية، وبالتالي التوجه نحو زيادة الصادرات المصرية للخارج خلال المرحلة القادمة، منوهًا أن الفترة المقبلة ستشهد زيارات كثيفة للمشروعات الصناعية العملاقة والمشروعات التي من شأنها رسم خريطة المستقبل لمصرنا الحبيبة.



اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

وزير الخارجية الأمريكي يطلع الرئيس السيسي على مجريات جولته بالمنطقة بشأن غزة



استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي والوفد المرافق له، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وحرص وزير الخارجية الأمريكي على إطلاع الرئيس السيسي على مجريات جولته الموسعة بالمنطقة، والاستماع إلى رؤية مصر بشأن آفاق الحل للأوضاع الإقليمية وخاصة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، وفق تصريح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.



بتكلفة 5 مليارات جنيه.. رئيس الوزراء يتفقد تطوير طريق السويس - السخنة

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يرافقه المهندس كامل الوزير وزير النقل، مراحل تطوير طريق “السويس - السخنة”.

واستمع مدبولي، لعرض تفصيلي عن معدل تنفيذ المشروع، الذي يتم تطويره بعدد 6 حارات مرورية لكل اتجاه منهم 3 حارات للنقل الثقيل بإجمالي عرض 56م، وجزيرة وسطية بعرض متغير، وتبلغ تكلفة المشروع 5 مليارات جنيه.



اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

كامل الوزير: الدولة تعكف على تحويل "السخنة والدخيلة" إلى موانئ محوري

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي جولته بتفقد مشروع تطوير ميناء السخنة، الذي يعتبر أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجيستي السخنة / الدخيلة، والذي يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتنفيذ مشروع إنشاء محور السخنة – الإسكندرية اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، الذي يعتبر أكبر ممر لوجيستي لخدمة التجارة العالمية بين الشرق والغرب.



وخلال جولته بالمشروع، تابع رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه الموقف التنفيذي لأولى محطات مشروع تطوير الميناء (محطة حاويات "هاتشيسون")، التي تم تسليمها في يوليو 2023 لأكبر مشغل محطات حاويات على مستوى العالم وهو هاتشيسون العالمية وتحالف الخطوط الملاحية العالمية COSCO و CMA لتطويرها كأكبر محطة للحاويات بمصر.

وفي هذا الإطار، أشار وزير النقل إلى أن المحطة يبلغ طولها 2600 م ومساحتها الإجمالية 1.6 مليون م٢ ، بينما تبلغ الطاقة الاستيعابية لها 3.5 مليون حاوية مكافئة/ سنويا ومن المخطط أن تسمح المحطة باستقبال سفن عملاقة بطول 400 متر، وذلك وفقا لعقد الالتزام الموقع لمشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة، الذي يأتي تنفيذه إلى جانب تنفيذ مشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بالدخيلة.

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

تعديل تركيب قطارى 959 / 946 سياحى القاهرة / الإسماعيلية اعتباراً من السبت

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تعديل تركيب قطارى 959 / 946 سياحى القاهرة / الاسماعيلية والعكس.



الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة اللواء محمد إيهاب عبدالغفار



أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، العقيد أ.ح باسم جمال الدين علي علي ؛ للتعزية في وفاة اللواء متقاعد محمد إيهاب عبدالغفار ، وإبلاغ أسرته خالص عزاء سيادته ومواساته.

