اخبار مصر| السيسي: ما تم تقديمه لغزة لا يكفي.. ولا رسوم إضافية على المسافرين عبر معبر رفح

اخبار مصر ...تم التوافق خلال القمة على الرفض القاطع لأية مساعي أو محاولات أو مقترحات تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، أو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، كما تم تأكيد الرفض التام لأية محاولات لإعادة احتلال أجزاء من غزة، والتشديد على ضرورة تمكين أهالي القطاع من العودة إلى ديارهم.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأنين الإقليمي والعالمي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

السيسي: رفض قاطع لأي محاولات لفصل غزة عن الضفة الغربية

‏أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على رفض أي محاولات لفصل المسارات بين غزة والضفة الغربية، وتأكيد أن الضامن الوحيد لاستقرار الأوضاع في الإقليم، وحمايته من توسيع دائرة الصراع وخروج الأمور بشكل كامل عن السيطرة، يتمثل في تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، على أن تتضمن الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

أكاذيب.. مصر تنفي بشكل قاطع تحصيل رسوم إضافية بمعبر رفح

صرح ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بأن بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، قد تداولت في ألأيام الأخيرة ادعاءات كاذبة تتعلق بما يتم تحصيله من رسوم على المسافرين عبر منفذ رفح من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية، معتمدة على مصادر مجهلة وفردية ودون أي توثيق لها.

الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد المشاركة في القمة الثلاثية بالأردن

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد المشاركة في القمة المصرية الأردنية الفلسطينية في العقبة بالأردن.

خلال لقائه بمسئولي"ميرسك العالمية": مدبولي يبحث سُبل تعزيز التعاون وتطورات الأوضاع بالبحر الأحمر

بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه مساء اليوم -عبر تقنية الفيديو كونفرانس- بمسئولي مجموعة "ميرسك العالمية" A.P.Moller-Maersk، سُبل تعزيز التعاون المشترك وتطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر، وذلك بحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وكل من فينسنت كليرك، المدير التنفيذي لمجموعة "ميرسك العالمية"، ورباب بولس، عضو المجلس التنفيذي، نائبة الرئيس التنفيذي لشئون العمليات والبنية التحتية للمجموعة، وكاميلا هولتس، رئيس العلاقات العامة والتشريعية للمجموعة، وهاني النادي، ممثل مجموعة شركات ميرسك بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

رئيس الوزراء: سلامة الملاحة البحرية بالبحر الأحمر محورية للأمن القومي

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، محورية ملف أمن وسلامة الملاحة البحرية بالبحر الأحمر للأمن القومي المصري، وذلك في ضوء ارتباطه الوثيق بقناة السويس، وأن مصر تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في البحر الأحمر، مشيرًا الى أنه وبالرغم من التأثير المباشر لتلك الأحداث على مصالح مصر، إلا أننا نقدر أهمية تفسيرها في سياقها، وأنها ترتبط بشكل مباشر بالحرب في قطاع غزة، التي يجب وقفها، وهو الأمر الذي يتعين أخذه في الحسبان.

مصر والأردن وفلسطين تؤكد رفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية

تم التوافق خلال القمة على الرفض القاطع لأية مساعي أو محاولات أو مقترحات تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، أو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، كما تم تأكيد الرفض التام لأية محاولات لإعادة احتلال أجزاء من غزة، والتشديد على ضرورة تمكين أهالي القطاع من العودة إلى ديارهم

البابا تواضروس: مصر نجحت في تعديل المسار بفضل شجاعة الرئيس السيسي

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مجموعة من الفيديوهات على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، حول لقاءات أجراها مع رموز الكنيسة المصرية، بمناسبة أعياد الميلاد المجيد.

خصم 75% من مديونيات المؤسسات الصحفية القومية مقابل توفير مطبوعات ودعاية للتأمينات

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، توقيع بروتوكول تعاون بين "الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي" والهيئة الوطنية للصحافة"؛ بهدف وضع آليات سداد المديونيات المستحقة على المؤسسات الصحفية القومية لصالح الهيئة القومية للتامين الاجتماعي.

رئيس البنك الزراعي المصري: 23.6 مليار جنيه لتمويل إنتاج المحاصيل بفائدة 5%| خاص

أكد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، حرص البنك على مساندة جهود الدولة لتنمية القطاع الزراعي بكافة مجالاته الانتاجية، والتوسع في تمويل مشروعات الانتاج الزراعي والحيواني وتوفير كافة سبل الدعم لصغار المزارعين والمربين بما ينعكس على تعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي واسهامه في الاقتصاد القومي تنفيذا لرؤية مصر 2030.

مدبولي: الرئيس حريص على استمرار العمل للوصول لحلول عادلة للقضية الفلسطينية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع الحكومة الأسبوعي، بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات.

الحكومة تستعرض مسارات تحرُك الأمانة الفنية لـ«اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع»

قدَّم أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، عرضًا خلال اجتماع مجلس الوزراء، المُنعقد اليوم، الأربعاء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حول الموقف الحالي للأمانة الفنية للجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع ومسارات تحرُكها.

الوزراء يوافق على اتفاقية لتصنيع 320 عربة قطار للخطين الثاني والثالث بمترو الأنفاق

اعتمد مجلس الوزراء نتيجة الدراسة التي قامت بها وزارة المالية، ممثلة في اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، بشأن طلب محافظة أسوان التصرف بالبيع في قطعة أرض بمساحة تبلغ حوالي 763 م2، بشارع سعد زغلول بمدينة أسوان، والمقام عليها مصنع ثلج، وذلك لصالح ورثة أحد المواطنين "واضعي اليد عليها".

الحكومة توافق على تقنين أوضاع عدد من الكنائس

اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية فيما يتعلق بطلب محافظة جنوب سيناء التصرف بنظام حق الانتفاع، لمدة 25 عاماً، في المبنى المقام على مساحة 272.5 م2، والمكون من دورين بما يعادل مساحة 554.4 م2، الكائن داخل الحديقة المركزية بحي النور بجوار مجلس المدينة الجديد بمدينة شرم الشيخ، لصالح البنك الأهلي المصري، لإقامة فرع للبنك، وذلك في إطار الحرص على التوسع في توفير الخدمات للمواطنين وزوار المنطقة، ومنها الخدمات المصرفية والمعاملات البنكية.

أسعار الإنترنت الأرضي ترتفع 30%.. الشركات الأربعة ترفع تسعيرها

رفعت شركات الاتصالات الأربعة أسعار باقات الإنترنت الأرضي بنسبة تخطت الـ 30%، بعد موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لـ تحريك أسعار بعض الخدمات.

حسين هريدي: القمة المصرية الأردنية الفلسطينية "استثنائية" من حيث الجوهر والتوقيت

أكد مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير حسين هريدي، أن القمة الثلاثية التي تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مدينة "العقبة"؛ لبحث التطورات الخطيرة في قطاع غزة والمستجدات في الضفة الغربية، هي "قمة استثنائية" من حيث الجوهر والتوقيت.

العمل الدولية: ارتفاع معدل البطالة عالميًا في 2024

توقع التقرير السنوي لمنظمة العمل الدولية، الذي يتناول العمالة والتوقعات الاجتماعية على مستوى العالم، أن يرتفع معدل البطالة العالمي في عام 2024، مع تزايد عدم المساواة الاجتماعية وبما يثير المخاوف.

تشغيل أول ماكينة لإصدار تذاكر زيارة المتاحف والمواقع الأثرية بوادي الملوك بالأقصر

شهدت منطقة وادي الملوك بالبر الغربي بمدينة الأقصر، بدء تشغيل أولى ماكينات إصدار تذاكر زيارة المتاحف والمواقع الأثرية في مصر بالخدمة الذاتية، والتي تتيح للزائرين من المصريين والسائحين شراء تذاكر دخول هذه المتاحف والمواقع، باستخدام الكروت البنكية الخاصة بهم؛ وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة السياحة والآثار للتحول الرقمي.

برد طوبة.. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح تضرب مصر خلال الساعات المقبلة

حذرت آخر صور للأقمار الصناعية، التابعة لـ هيئة الأرصاد الجوية من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من محافظتي الإسكندرية وكفر الشيخ، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة على بعض المناطق، مع استمرار فرص سقوط الأمطار على باقي السواحل مع تقدم الوقت.