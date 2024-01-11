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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

برد طوبة.. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح تضرب مصر خلال الساعات المقبلة

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

حذرت آخر صور للأقمار الصناعية، التابعة لـ هيئة الأرصاد الجوية من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من محافظتي الإسكندرية وكفر الشيخ، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة على بعض المناطق، مع استمرار فرص سقوط الأمطار على باقي السواحل مع تقدم الوقت.
 

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كما حذرت هيئة الأرصاد من الصقيع الذي يعد من الظواهر الجوية الشائعة في مصر خلال فصل الشتاء، خاصة في شهر طوبة الذي يعد أحد أبرد شهور العام، ويستمر حتى يوم 7 فبراير المقبل.

 

هيئة الأرصاد توضح الظواهر الجوية ليوم الخميس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس، يوم الخميس 11 يناير، مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على أغلب الانحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادى الجديد .

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وتسقط أمطار متوسطة على مناطق من السوحل الشمالية وشمال الوجه البحرى تمتد خفيفة الى مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة والقاهرة الكبرى وأقصى جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، وهناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وفق بيان هيئة الأرصاد.
 

 

أما بالنسبة لحالة البحرالمتوسط، فتوقعت هيئة الأرصاد أن تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .

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تبدأ اليوم.. مركز المناخ يحذر من ظاهرة جوية ليلا وتستمر أسبوعا

وفيما يلى بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 18 10
العاصمة الادارية 18 09
6 اكتوبر 17 09
بنهــــا 18 10
دمنهور 17 10
وادى النطرون 19 09
كفر الشيخ 18 11
المنصورة 17 10
الزقازيق 18 10
شبين الكوم 18 11
طنطا 17 10
دمياط 18 11
بورسعيد 19 12
الإسماعيلية 18 09
السويس 18 09
العريش 19 08
رفح 18 08
رأس سدر 20 09
نخل 18 03
كاترين 12 02
الطور 19 12
طابا 18 11
شرم الشيخ 22 15
الاسكندرية 18 11
العلمين الجديدة 17 10
مطروح 17 10
السلوم 17 09
سيوة 16 06
رأس غارب 21 14
الغردقة 21 14
سفاجا 20 13
مرسى علم 21 14
شلاتين 25 20
حلايب 22 18
أبو رماد 23 18
رأس حدربة 22 19
الفيوم 18 08
بني سويف 19 08
المنيا 18 06
أسيوط 18 05
سوهاج 19 09
قنا 20 09
الأقصر 20 10
أسوان 21 11
الوادى الجديد 21 06
أبوسمبل 22 11
 

الأرصاد هيئة الأرصاد امطار الظواهر الجوية أمطار متوسطة

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