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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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«نشاط للرياح».. تحذيرات شديدة اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة|فيديو

حالة الطقس
حالة الطقس

قالت الدكتورة منار غانم عضو المرز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك انخفاضاً في درجات الحرارة وذلك بسبب التأثر بكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا مروراً بالبحر المتوسط، مؤكدة أن هذه الكتل تكون منخفضة بشكل كبير في جرحات حرارتها.

 

وأضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، أن هناك تأثرًا بامتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، و الذي يعمل على وجود السحب المنخفضة و المتوسطة على مدار اليوم، مما يؤدي إلى حجب أشعة الشمس، و يساعد ذلك على إنخفاض قيمة درجات الحرارة.

الأرصاد: هناك نشاط للرياح اليوم

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن هناك نشاطًا للرياح اليوم، حيث تتراوح سرعات الرياح بين 30 و40 كيلو مترًا على الساعة في معظم محافظات الجمهورية، مما يزيد الشعور بالبرودة.

الأرصاد: العظمى على القاهرة الكبرى اليوم تبلغ 18 درجة مئوية


وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن العظمى على القاهرة الكبرى اليوم تبلغ 18 درجة مئوية، لافتة إلى أن نشاط الرياح يمكن أن يؤدي إلى إضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وحذرت ،من عدم تأهل البحر المتوسط تماماً لأي أعمال صيد أو الملاحة البحرية ، مشيرة إلى أنه سوف يتم إغلاق بعض الموانئ.

الأرصاد درجات الحرارة الأرصاد الجوية اوروبا كتل هوائية الرياح

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