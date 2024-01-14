منظومة تسويق القطن تحدد آخر موعد لتوريد المحصول إلى مراكز التجميع

أعلنت منظومة تسويق القطن عن أخر موعد لتوريد الأقطان لمراكز التجميع، وهو 28 فبراير 2024، مؤكدة أنه لن يتم استقبال ايه أقطان بعد هذا التاريخ.

وناشد د مصطفي عمارة أستاذ المعاملات الزراعية والمنسق الاعلامي لمعهد بحوث القطن جميع مزارعي القطن وحرصًا علي الصالح العام للمزارعين والقطن المصري سرعة التوجه وتوريد أقطانهم الي مراكز التجميع الخاصة بمنظومة التسويق الجديدة، وذلك قبل نهاية مواعيد التوريد في 28 فبراير 2024 بالوجه البحرى، حتي يمكن المزايدة عليها والحصول علي سعر جيد لها.

وشدد على أنه لن يتم استقبال ايه أقطان سواء داخل المنظومة في مراكز التجميع أو خارجها أو داخل المحالج بعد هذا التاريخ، وهذا بناء علي تعليمات وقرارات اللجنة التنفيذية المنبثقة عن اللجنة الوزارية للقطن والمشكلة بالقرار الوزاري رقم 310 لسنة 2023، والتي تتولى متابعة تنفيذ المنظومة الجديدة للتداول لهذا الموسم 2023-2024.

في سياق متصل أكد "عمارة" أن منظومة تجارة وتداول الاقطان تقوم على ضمان حصول المزارعين على إجمالي عائد البيع وتحقيق عوائد مجزية تنعكس على التوسع في مساحة زراعة المحصول خلال الأعوام المقبلة.

وأكد علي الدور المهم لمنظومة تداول أقطان الزهر في توفير مواد خام ومدخلات إنتاج ذات جودة مرتفعة، تلبى احتياجات صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة الوطنية، وبما يسهم في الوفاء باحتياجات السوق المحلية.