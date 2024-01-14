اخبار مصر| توجيه رئاسي بإعداد حزمة اجتماعية جديدة.. ومدبولي: مكتبي مفتوح 24 ساعة أمام المستثمرين

اخبار مصر .. يولي الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامًا كبيرًا بتحسين معيشة المواطنين، وذلك من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات والقرارات التي تستهدف رفع مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة للجميع... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأنين الإقليمي والعالمي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

الرئيس السيسي يوجه بإعداد حزمة اجتماعية جديدة للتخفيف من آثار التضخم

يولي الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامًا كبيرًا بتحسين معيشة المواطنين، وذلك من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات والقرارات التي تستهدف رفع مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة للجميع.

الرئيس السيسي : تطوير القاهرة التاريخية هدفه الحفاظ على القيمة التراثية الأصيلة للمدينة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

عفو رئاسي عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم ١ لسنة ٢٠٢٤ في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة ٢٥ يناير الموافقين الخامس والعشرين من يناير لعام ٢٠٢٤.

مصر للطيران توقف إصدار تذاكر «السوتو» خلال ساعات| تفاصيل

تبدأ الشركة القابضة لمصر للطيران، تطبيق تعليمات جديدة بشأن إيقاف إصدار تذاكر “السوتو”، وهي تذاكر لرحلات طيران تبدأ وتنتهي خارج البلاد، ولا يتضمن خط سيرها أي نقاط في مصر، والتي تم إيقاف العمل بها منذ 15 يونيو الماضي 2023 .

رئيس الوزراء: مكتبي مفتوح 24 ساعة لتذليل العقبات أمام المستثمرين

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رسالة إلى القطاع الخاص والمستثمرين قائلا “مكتبي مفتوح 24 ساعة لتلقي المشكلات وحلها فورا”.

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

مدبولي: الحكومة تدعم القطاع الخاص لقيادة الإنتاج المحلي

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن القطاع الخاص يُتيح العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، للشباب من مختلف المحافظات؛ وهو ما يمثل مستقبل التنمية في مصر، منوهًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد تكثيف الزيارات لمواقع الإنتاج المختلفة؛ للوقوف على أية عوائق قد تواجه المُنتج أو المُصنع من القطاع الخاص، وتذليلها، ومتابعة كل قطاعات التنمية.

التلقيح الاصطناعي.. بوابة لإنتاجية مزدوجة من اللحوم والألبان في مصر

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم مركز التلقيح الاصطناعي بمنطقة العامرية التابع لوزارة الزراعة .

شروط اختيار مشرفي حج الجمعيات الأهلية.. غلق باب التقديم 16 يناير

حددت وزارة التضامن الاجتماعي، شروط اختيار المشرفين على حج الجمعيات الأهلية، حيث يبحث الكثير من المواطنين عن شروط اختيار المشرفين على حج الجمعيات الأهلية،وطريقة التقديم للمشاركة فى الإشراف وأداء فريضة الحج.

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

صرف معاش تكافل وكرامة 15 يناير| احسب قبضك

ينتظر أصحاب معاش تكافل وكرامة، صدور أى قرارات جديدة حول زيادة الدعم النقدى الشهري خلال عام 2024 .

بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس افتتاح سنة الصلاة لكنائس الإسكندرية

ترأس مساء اليوم، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس افتتاح المشروع الرعوي الجديد "سنة الصلاة"، لكنائس الإيبارشية البطريركية، بالإسكندرية، وذلك بكاتدرائية القيامة، بمحطة الرمل، بالإسكندرية.

الحق الفرصة| شهادة جديدة من بنك ناصر بعائد 20% لمدة 3 سنوات

يبحث الكثيرون من المواطنين، عن شراء شهادات بنكية، حيث طرح بنك ناصر الاجتماعي، حساب استثمار ذو عائد يومى تراكمي 15٪؜ سنويا تحت مسمي "حساب يوم بيوم".

سرية تامة.. وزيرة التضامن: مراكز العزيمة لمكافحة الإدمان توفر الخدمات العلاجية مجانا

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بدء التشغيل التجريبي لمركز العزيمة بمحافظة دمياط بالتعاون مع محافظة دمياط.

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

رئيس الوزراء يتفقد مزرعة للصناعات الغذائية بالنوبارية

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى محافظة البحيرة، في إطار جولته اليوم بمشروعات الإنتاج الزراعي، حيث تفقد ومرافقوه مزرعة شركة "عنبر" للصناعات الغذائية بالنوبارية.

خبير آثار: تطوير القاهرة التاريخية مورد سياحي مهم للاقتصاد

قال الخبير الأثري والمتخصص في علم المصريات أحمد عامر ، إن تطوير القاهرة التاريخية له عدة محاور رئيسية يأتي في مقدمتها الاهتمام بالتاريخ، بالإضافة إلى أنه مورد سياحي هام للاقتصاد القومي، ونجد من ضمن خطة التطوير المحافظة على طابع المنطقة، مع إعادة تأهيل الأحياء العمرانية ذات القيمة التاريخية الهامة، سواءً كانت تلك المباني مسجلة أو غير مسجلة كتراث قومي، مع استعادة مكانتها ورونقها التراثي والثقافي والسياحي.

لو ساكن في المناطق دي.. أسهل طريق لمعرض الكتاب 2024

يتحمس الكثير من المواطنين والوافدين على أرض مصر لزيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024م، والذي يعد عرسا ثقافيا تحتضنه مصر كل عام، يجمع في طياته أمهات الكتب والروايات فضلا عن أجوائه التي تعكس حالة ثقافية فريدة.

بحضور أبو العينين | بدء الافتتاح التجريبي للمتحف المصري الكبير .. صور

استقبل اليوم أحمد عيسي وزير السياحة والآثار بالمتحف المصري الكبير النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، والنائبة فيبى فوزى وكيل مجلس الشيوخ والمستشار محمود عتمان أمين عام مجلس الشيوخ وعدد من روؤساء اللجان المختلفة بالمجلسين، للقيام بجولة داخل أقسام المتحف التي تستقبل الزائرين بعد البدء مؤخراً في التشغيل التجريبي لها، بالإضافة إلى زيارة المعرض التفاعلي للملك توت عنخ آمون.